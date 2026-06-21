На следующей неделе Европу накроет сильная жара: какой будет погода в Украине

На этой неделе большинство стран Западной Европы окажутся под влиянием мощной волны жары, которая местами поднимет температуру воздуха выше +40°C. Наибольшее потепление прогнозируется во Франции и Испании.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

29 декабря 2025, 18:41 Какие температурные рекорды фиксировали в мире в 2025 году В этом году мир поразил ряд температурных рекордов с отметкой плюс – в Турции, Пакистане, Индии и Испании. Подробнее – на инфографике.

По ее словам, жаркая воздушная масса постепенно охватит почти всю Европу, за исключением скандинавских стран. В то же время в Украине пока ожидается умеренно теплая летняя погода без экстремальных температур.

В понедельник, 22 июня, в большинстве регионов Украины прогнозируют +25…+29°C, а местами – до +30°C. Также возможны кратковременные дожди с грозами в западных, северных областях, а также в Черкасской и Полтавской областях. Вечером осадки могут дойти до Харьковщины. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

В Киеве температура воздуха будет достигать около +30°C, возможны дожди и грозы.

Напомним, во Франции из-за аномальной жары запретили употребление алкоголя на части мероприятий национального музыкального фестиваля Fête de la Musique. В 35 департаментах страны объявили наивысный уровень опасности, а температура может достичь 41°C.

Заметим, что в мае Европа пережила одну из самых мощных волн жары за последние десятилетия. В нескольких странах зафиксировали исторические температурные рекорды, а во Франции из-за экстремальной жары погибли по меньшей мере семь человек.

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