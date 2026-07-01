ВАКС утвердил соглашение с фигурантами дела о Бориспольском экспрессе

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с пятью обвиняемыми в уголовном производстве о завладении средствами на разработку сервиса по покупке билетов на Бориспольский экспресс, который дублировал функции аналогичного сайта ПАО «Укрзализныця».

Такое решение 23 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, все пятеро фигурантов признали вину. Также бывший бенефициар ООО «Виртуальные технологии и системы» Сергей Кравец обязался перечислить на нужды ВСУ 5,48 млн грн средств и еще 2,1 млн грн внесенного залога. Директор ООО «Виртуальные технологии и системы» Алексей Косенко перечислит 331 840 грн на нужды ВСУ и еще 168 160 грн внесенного залога. Заместитель директора ООО «Виртуальные технологии и системы» Евгений Серебряный отправит 945 900 грн залога на армию. Экс-заместитель директора филиала Главного информационно-вычислительного центра ПАО «Укрзализныця» Вадим Горюшко обязался перечислить 630 600 грн внесенного залога, а экс-директор филиала Главного информационно-вычислительного центра УЗ Александр Войтко – 168 160 грн залога.

Кроме того, ООО «Витес» обязалось перечислить 10,71 млн грн УЗ в качестве зачисления встречных требований.

ВАКС утвердил соглашения и назначил обвиняемым 4 и 3 года лишения свободы условно. Всех отпустили под испытательный срок в 1 год. Также с них взыскали 440 093 грн процессуальных расходов.

Как известно, по делу обвиняют экс-директора филиала Главного информационно-вычислительного центра ПАО «Укрзализныця» Александра Войтко, его экс-заместителя Вадима Горюшко, бенефициара ООО «Виртуальные технологии и системы» Сергея Кравца, директоре фирмы Алексея Косенкова и его заместителя Евгения Серебряного.

Напомним, НАБУ в этом деле сообщили о подозрении четырем лицам, а потом еще одному. НАБУ и САП установили, что в 2018 году должностные лица УЗ инициировали закупку нового сервиса для продажи билетов на «Бориспольский экспресс». Для избежания проведения открытых торгов служащие якобы подделали документацию и вопреки закону организовали закупку по переговорной процедуре.

По информации САП, в рамках проведенной экспертизы было установлено, что предоставленное для продажи билетов на «Бориспольский экспресс» программное обеспечение УЗ фактически дублирует функциональные возможности уже имеющегося электронного сервиса booking.uz.gov.ua и, таким образом, не требует дополнительных затрат.

Со своей стороны разработчик сервиса предложил УЗ бесплатно реализовать продажу билетов на «Бориспольский экспресс», просто добавив соответствующую опцию в уже функционирующий сервис. Однако УЗ выбрала другой способ получения сервиса, потратив 10,4 млн грн за приобретение этой опции у другой компании.

Согласно информации органов правопорядка лишь после начала досудебного расследования и проведения следственных действий руководство УЗ остановило расчет за программное обеспечение, и 10,4 млн гривен остались на счетах государственной компании.

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