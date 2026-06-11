Верховный суд готов рассмотреть жалобу на срок в колонии для экс-следователя СБУ

Верховный суд назначил на 10 сентября рассмотрение жалобы на приговор, которым приговорили к 9 годам лишения свободы бывшего старшего следователя по особо важным делам управления Службы безопасности Украины в Одесской области Сергею Гливинскому за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Такое решение 2 июня принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал Гливинского виновным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Ему назначили наказанием 9 лет заключения. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. Сторона защиты подала кассационную жалобу на эти решения.

«Закончить подготовительные действия и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства по жалобе защитника на приговор Высшего антикоррупционного суда от 20 марта 2024 года и определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 7 ноября 2025 года по (Гливинскому – ред.) на 10:00 10 сентября 2026 года», - говорится в решении.

Напомним, САП направила в суд дело экс-следователя СБУ Сергея Гливинского. По данным следствия, он, в рамках расследования уголовного производства по подозрению гражданина США, требовал и получил от последнего неправомерную выгоду в особо крупном размере за совершение процессуальных и следственных действий, повлиявших на смягчение меры мероприятия, отмене ареста имущества и банковских счетов иностранца.

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