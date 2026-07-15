ЦИК утвердила концепцию противодействия иностранному вмешательству в будущие выборы

Центральная избирательная комиссия одобрила Концепцию по противодействию иностранному вмешательству в выборы в Украине. Документ направлен на усиление устойчивости избирательного процесса к внешним угрозам, в частности попыткам влияния со стороны россии и других иностранных субъектов.

Соответствующее постановление появилось на сайте ЦИК.

25 декабря 2025, 13:05 Как менялось количество избирателей в Украине за 15 лет Продолжается подготовка к возможному проведению выборов президента Украины в условиях военного положения. Как менялось зарегистрированное количество избирателей с 2010 года по 2025-й – на инфографике.

В ведомстве отметили, что даже в условиях непроведения выборов из-за полномасштабной войны Украина остается объектом масштабных гибридных атак. Россия, в частности, пытается влиять на демократические процессы, распространять дезинформацию и подрывать доверие граждан к государственным институтам.

«С началом избирательного процесса послевоенных выборов в Украине, вероятно, еще большей будет активизация попыток злоумышленных влияний, в частности российских, на законное течение демократического волеизъявления», – говорится в постановлении ЦИК.

Концепция предусматривает комплексный подход к противодействию иностранному влиянию, который будет включать технологические, коммуникационные, институциональные и международные инструменты. Также документ предусматривает проведение послеизбирательного анализа для оценки эффективности мер защиты и подготовки рекомендаций для будущих избирательных кампаний.

Во время разработки концепции ЦИК учла рекомендации Европейского Союза, Совета Европы, а также опыт Франции, Швеции, Молдовы и Румынии в сфере защиты выборов от иностранного вмешательства.

В Комиссии подчеркнули, что документ является частью подготовки к проведению первых послевоенных выборов, которые могут состояться после завершения вооруженной агрессии рф и отмены или прекращения военного положения.

Напомним, ранее сообщалось, что проведение выборов в Украине может стоить государству около 6 млрд гривен.. В то же время выборы в 2026 году возможны только при условии длительного прекращения огня и обеспечения голосования украинцев за границей.

Кроме этого, «Слово и дело» выяснило, сколько украинцев считают, что выборы должны состояться до прекращения огня.

Также согласно результатам нашего опроса, половина украинцев не поддерживает внедрение цифрового формата голосования в Украине, в частности в приложении «Дия» из-за отсутствия доверия к безопасности данных.

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