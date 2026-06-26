Сырский назвал численность войск рф в Украине и рассказал, какую тактику использует враг

По состоянию на июнь 2026 года общая численность наступательной группировки оккупантов на территории Украины составляет 721 300 человек.

Такой информацией поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Times.

12 мая 2026, 18:40 Когда закончится война: действительно ли россия теряет инициативу Слова диктатора путина о том, что война скоро завершится, могут базироваться на ложных данных.

По его словам, начиная с 1 января, Силы обороны ліквідували или тяжело ранили 183,5 тыс. российских оккупантов. При этом за аналогичный период Кремль смог привлечь в ряды своей армии 180,5 тыс. военных.

«Наша главная цель – сделать так, чтобы враг ежедневно терял более одной тысячи личного состава убитыми или ранеными, чтобы потери превышали способность противника пополнять свои ресурсы», – сказал Сырский.

Несмотря на большие потери, генерал считает маловероятной возможность объявление всеобщей мобилизации в россии в этом году.

Главком добавил, что в целом российская армия продолжает попытки штурмовать позиции ВСУ малыми пехотными группами.

«Как и в прошлом году, они используют тактику «тысячи порезов», пытаясь максимально продвинуться вглубь нашей обороны», – заявил он.

Напомним, ранее Сырский говорил, что российская армия несет в среднем в 3,5 раза больше потерь в войне, чем Силы обороны Украины. Он также подчеркнул, что в ВСУ продолжают работать над уменьшением собственных потерь.

А недавно главком ВСУ анонсировал масштабирование экспериментальных средств противодействия дронам рф.

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