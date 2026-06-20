Россияне нанесли удар «Молнией» по селу на Николаевщине, есть раненые

Национальная безопасность
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Оккупанты 20 июня атаковали село Парутино Куцурубской общины в Николаевской области, применив беспилотник типа Молния.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российские войска в субботу, 20 июня, атаковали село Парутино Куцурубской общины в Николаевской области, применив беспилотник типа «Молния».

Об этом сообщил руководитель ОВА Виталий Ким.

В результате удара ранения получили двое местных жителей – мужчины в возрасте 40 и 45 лет. Один из них госпитализирован для оказания необходимой медицинской помощи.

Кроме пострадавших, атака повлекла за собой разрушение гражданской инфраструктуры. Так, повреждения получила местная пекарня, а также три автомобиля.

Напомним, накануне сообщалось, что в Николаеве в результате боевой работы и падения обломков повреждены учреждение дошкольного образования, а также частные дома. Пострадавших и погибших нет.

Кроме того, российский дрон атаковал Киселевку Чернобаевской общины в Херсонской области. Ранения средней степени тяжести получили две женщины.

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