Международный союз конькобежцев допустил спортсменов из рф и Беларуси к соревнованиям

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение разрешить спортсменам из россии и Беларуси вернуться к международным соревнованиям в сезоне-2026/2027. Они смогут выступать в статусе нейтральных атлетов, без использования национальной символики.

Об этом говорится на сайте ISU.

27 июня 2026, 11:44 Международная федерация тяжелой атлетики сняла санкции с россиян и белорусов Международная федерация тяжелой атлетики сняла санкции со спортсменов из россии и Беларуси всех возрастных категорий. Ранее ограничения уже отменили для юношеских и юниорских возрастных групп.

Как отмечается, представители россии и Беларуси смогут принимать участие в соревнованиях ISU и международных турнирах при условии соблюдения требований нейтрального статуса. Спортсмены не будут иметь права использовать государственные флаги, форму с национальной символикой или исполнять национальные гимны.

В то же время допуск будет зависеть от отсутствия доказательств нарушения правил нейтральности спортсменами. В ISU заявили, что это должно обеспечить соблюдение принципов честной конкуренции.

Квоты для спортсменов из рф и Беларуси будут ограничены — на уровне условий, которые действуют для федераций, возвращающихся после первого сезона участия в соревнованиях. В ISU объяснили это тем, что страны отсутствовали на турнирах более максимально допустимого трехлетнего периода и не могли набирать рейтинговые очки.

В Союзе отметили, что продолжат следить за ситуацией и могут усилить ограничения, если возникнут вопросы безопасности или честности соревнований.

Решение приняли с учетом изменений в международном олимпийском движении, а также участия нейтральных спортсменов в квалификационных соревнованиях к зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо без инцидентов.

В то же время ограничения в отношении представителей россии и Беларуси, работающих в качестве официальных лиц на соревнованиях, остаются в силе. ISU заявил, что разрабатывает план их возможного возвращения.

Напомним, накануне Международная федерация тяжелой атлетики сняла санкции со спортсменов из россии и Беларуси всех возрастных категорий. Ранее ограничения уже отменили для юношеских и юниорских возрастных групп.

Также ранее Международная федерация борьбы (UWW) приняла решение полностью снять санкции с россии и Беларуси, разрешив спортсменам из этих стран выступать под собственными флагами и гимнами.

А Международная федерация водных видов спорта World Aquatics приняла решение о снятии санкций с Беларуси и россии еще в апреле, разрешив выступления на общих условиях.

Также недавно Международная федерация сняла санкции с российских и белорусских гимнастов.

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