УЕФА продлила отстранение российских клубов и сборных на сезон-2026/27

Общество
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УЕФА продлила отстранение российских клубов и сборных от всех турниров под своей эгидой на сезон 2026-2027.
Фото УЕФА

УЕФА продлила отстранение российских сборных и футбольных клубов от участия во всех турнирах под своей эгидой на сезон-2026/27.

Соответствующее решение принял Исполнительный комитет организации.

В рамках обновления списка участников европейских соревнований на сезон-2026/27 УЕФА внесла изменения, которые учитывают действующее отстранение представителей россии от международных турниров.

Таким образом, российские клубы и сборные не будут допущены не только к еврокубковым турнирам, но и к другим соревнованиям, проводимым под эгидой УЕФА. Речь идет, в частности, о Лиге наций УЕФА, чемпионатах по футзалу, Кубке регионов УЕФА и ряде других турниров.

Российские команды были отстранены от международных соревнований УЕФА в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор они не принимали участия в официальных европейских турнирах.

Напомним, Международный союз велосипедистов разрешил белорусским спортсменам и национальным командам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Для российских атлетов часть ограничений также ослабили, однако выступать с символикой рф им по-прежнему запрещено.

Перед этим Международная федерация фехтования также сняла санкции с россии и Беларуси.

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