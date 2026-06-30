Стало известно, сколько матерей получили увеличенные выплаты на детей

В Украине за последние шесть месяцев повышенную помощь по уходу за ребенком получили 147 тысяч семей. Также 51 тысяче украинских матерей выплатили увеличенную одноразовую помощь при рождении ребенка в размере 50 тысяч гривен.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отчитываясь о новых видах «детских» выплат.

Прежде всего она подчеркнула, что правительство существенно увеличило размер помощи при рождении ребенка и ввело новые виды детских выплат.

5 февраля 2026, 13:04 Какую помощь при рождении ребенка получают в странах мира Какую помощь при рождении ребенка выплачивают в США, Британии, Франции, Польше, Германии, Италии, Эстонии, Южной Корее, Японии – на инфографике.

Итак, ключевые результаты по итогам первого полугодия следующие:

🔹 147 тысяч семей уже получают повышенную помощь по уходу за ребенком. Выплаты начисляются ежемесячно в течение первого года жизни ребенка и составляют 7 000 грн для всех семей или 10 500 грн – для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

🔹 10 тысяч семей уже воспользовались программой «єЯсла». Она предусматривает ежемесячную выплату 8 тысяч грн, или 12 тысяч грн – если ребенок имеет инвалидность. Получать помощь можно до достижения ребенком трехлетнего возраста. Главное условие – заявитель должен работать на условиях полного рабочего дня как наемный работник.

🔹 32 тысячи матерей получили помощь по беременности и родам. Она составляет 7 000 грн в месяц и выплачивается за период 70 дней до родов и 56 дней после них (или дольше – в случае осложнений или рождения двойни/тройни).

🔹 51 тысяча украинок уже получила увеличенную одноразовую помощь при рождении ребенка в размере 50 000 грн.

Юлия Свириденко добавила, что восхищается каждой украинской семьей, которая создает новую жизнь в это трудное время, и подчеркнула, что задача правительства – поддержать тех украинцев, кому эта помощь действительно нужна.

«Поэтому мы последовательно строим систему, в которой помощь семьям с детьми является не одноразовым решением, а долгосрочной государственной политикой», – отметила она.

Ранее стало известно, что семьи с детьми смогут получать государственные выплаты на специальный единый счет – «Дія.Картку». Правительство также расширило перечень разрешенных расходов и отменило ограничения по сроку использования этих средств.

Также Кабмин принял решение, которое значительно облегчает оформление и выплату базовых «детских» пособий по беременности и родам, по уходу за малышом до года, а также программы «єЯсла».

Кроме этого аналитики портала «Слово и дело» рассказывали, какую помощь при рождении ребенка выплачивают женщинам и семьям в разных странах мира.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.