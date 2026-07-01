Канада впервые в истории примет участие в Евровидении

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Канада впервые официально примет участие в международном песенном конкурсе Евровидение, который в 2027 году пройдет в Болгарии.
Фото: AP

Канада примет участие в международном песенном конкурсе Евровидение, который в 2027 году пройдет в Болгарии.

Соответствующая информация была опубликована на сайте Европейского союза радиовещания и телевидения (EBU).

Украина на Евровидении: какой след оставила страна за годы участия в конкурсеО чем пела Украина на Евровидении и какие места занимала на конкурсе в предыдущие годы – в материале Слово и дело.

Канада станет первой новой страной-участницей конкурса с 2015 года, когда к соревнованию присоединилась Австралия. В дебютном для себя сезоне страна начнет выступление на стадии полуфиналов.

«Интерес и энтузиазм канадцев к Евровидению высоки. На 70-м конкурсе песни «Евровидение», который состоялся в мае, Канада вошла в тройку лидеров по результатам голосования в категории «Остальной мир». Канадцы также были одними из крупнейших покупателей билетов за пределами Европы, многие из них отправились в Вену, чтобы посетить полуфиналы и гранд-финал», – подчеркнули в EBU.

В CBC/Radio-Canada при этом отметили, что детали отбора участника от Канады будут объявлены позже в этом году.

Напомним, в этом году победительницей песенного Евровидения стала конкурсантка из Болгарии Dara с песней Bangaranga, а певица Leléka, которая представляла Украину, заняла 9 место.

Стоит также отметить, что ранее продюсер Евровидения исключил возможность возвращения россии на конкурс.

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