В Румынии обнаружили обломки российского дрона с боевой частью

В Румынии в районе уезда Тулча обнаружили обломки российского беспилотника с боевой частью. Найденный дрон Россия использовала во время атак на украинскую портовую инфраструктуру.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Румынии.

7 июня 2026, 16:26 Президент Румынии анонсировал усиление безопасности после инцидента с БПЛА возле Констанцы Румыния усилит меры безопасности после инцидента с морскими дронами вблизи порта Констанца. Страна увеличит количество патрулей и получит новое оборудование.

Как отмечается, беспилотник со взрывным зарядом нашли 29 июня в районе села Ракелу, коммуна Лункавица, уезд Тулча в Румынии.

30 июня утром боевую часть дрона уничтожили путем контролируемого подрыва в специально подготовленном месте. Операцию провели военные специалисты с соблюдением всех процедур безопасности. Дело передали в прокуратуру при Апелляционном суде Констанцы.

По предварительным выводам экспертов, обломки происходят от беспилотника, который российская федерация использовала во время атак на украинские портовые объекты в апреле 2026 года – до введения мер по усилению и адаптации системы противовоздушной обороны после серьезных инцидентов в Галаце.

В Минобороны Румынии отметили, что с начала полномасштабной агрессии россии против Украины вблизи румынской границы зафиксировали более 100 атак по целям на территории Украины. За это время зафиксировали 29 случаев незаконного проникновения российских дронов в воздушное пространство Румынии, а беспилотники или их обломки обнаруживали на территории страны примерно в 50 случаях.

Напомним, недавно министр обороны Румынии Совет Мируце на фоне инцидента с дроном в порту Констанцы призвал Украину внедрить в морские беспилотники механизм автоматического самоуничтожения в случае потери контроля.

А в конце мая во время российской атаки на Украину в румынском городе Галац на жилой дом упал российский беспилотник. После этого прогремел взрыв и возник пожар в квартире на 10-м этаже. Позже румынское Минобороны подтвердило, что в Галаце упал именно российский дрон, который залетел в страну во время ночной атаки рф на приграничные объекты Украины.

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