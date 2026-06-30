ВАКС рассмотрит иск о конфискации активов вице-премьера Кулебы

Высший антикоррупционный суд назначил на 15 июля рассмотрение иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры к вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития общин и территорий Алексею Кулебе о конфискации активов.

Такое решение 17 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о конфискации активов вице-премьера Алексея Кулебы на сумму 5 млн грн. В 2021 году на тот первый заместитель председателя Киевской городской администрации Кулеба через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и машино-места в Киеве. В 2023 году он обеспечил заключение договоров купли-продажи по указанным объектам, их государственную регистрацию, а также заключение договоров предоставления услуг по квартире и машино-месту, привлекая к этому своего водителя.

Анализом официальных доходов и расходов Кулебы и его семьи установлено, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

«Открыть производство по гражданскому делу по иску начальника пятого отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры к (Андриановой Надежде Владимировне, Кулебе Алексею Владимировичу – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Гражданское дело рассматривать в порядке общего искового производства. Назначить дело к рассмотрению в подготовительном судебном заседании на 14:30 15 июля 2026 года, которое состоится в помещении ВАКС», – говорится в решении.

Напомним, в марте Высший антикоррупционный суд согласился с позицией прокурора САП, признав необоснованными активы экс-начальника склада одной из воинских частей центра обеспечения тыла Командования Сил логистики ВСУ Дмитрия Галагудзы и его семьи.

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