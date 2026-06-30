ВАКС рассмотрит иск о конфискации активов вице-премьера Кулебы

Политика
Читати українською
Антикоррупционный суд открыл производство по гражданскому иску прокурора САП к одному из топ-чиновников.
фото: facebook.com/oleksiikuleba/

Высший антикоррупционный суд назначил на 15 июля рассмотрение иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры к вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития общин и территорий Алексею Кулебе о конфискации активов.

Такое решение 17 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о конфискации активов вице-премьера Алексея Кулебы на сумму 5 млн грн. В 2021 году на тот первый заместитель председателя Киевской городской администрации Кулеба через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и машино-места в Киеве. В 2023 году он обеспечил заключение договоров купли-продажи по указанным объектам, их государственную регистрацию, а также заключение договоров предоставления услуг по квартире и машино-месту, привлекая к этому своего водителя.

Анализом официальных доходов и расходов Кулебы и его семьи установлено, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

«Открыть производство по гражданскому делу по иску начальника пятого отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры к (Андриановой Надежде Владимировне, Кулебе Алексею Владимировичу – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Гражданское дело рассматривать в порядке общего искового производства. Назначить дело к рассмотрению в подготовительном судебном заседании на 14:30 15 июля 2026 года, которое состоится в помещении ВАКС», – говорится в решении.

Напомним, в марте Высший антикоррупционный суд согласился с позицией прокурора САП, признав необоснованными активы экс-начальника склада одной из воинских частей центра обеспечения тыла Командования Сил логистики ВСУ Дмитрия Галагудзы и его семьи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция Высший антикоррупционный суд Гражданская конфискация Алексей Кулеба
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

«Это не временный кризис»: в Швеции объяснили, почему угроза нападения рф останется после путина
Теракт в Монако: в МИД пока не могут подтвердить, что пострадавшие являются гражданами Украины
инфографикаДва завода на всю страну: мусороперерабатывающая инфраструктура Украины
Премьер Венгрии выступил против лишения украинских мужчин защиты в ЕС
Армия рф ударила по Сумам и Запорожью: много раненых, среди которых есть дети
Силы обороны поразили два моста и пункты управления дронов рф на оккупированных территориях
ВАКС рассмотрит иск о конфискации активов вице-премьера Кулебы
В Румынии обнаружили обломки российского дрона с боевой частью
Международный союз конькобежцев допустил спортсменов из рф и Беларуси к соревнованиям
Украина получила еще 3,9 млрд евро кредитных средств ЕС: на что направят
Больше новостей