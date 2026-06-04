Зеленский назвал количество детей, убитых российской армией в Украине с начала вторжения

По состоянию на 4 июня, по официальным данным, россия убила по меньшей мере 707 украинских детей с начала полномасштабного вторжения. Получили ранения в результате войны 2548 несовершеннолетних.

Об этом сообщают президент Владимир Зеленский и пресс-служба МИД Украины.

20 ноября 2025, 13:00 Погибшие, раненые, депортированные: оценка потерь среди детей из-за агрессии рф Сколько украинских детей пострадали, погибли или были депортированы в рф за годы российской агрессии – на инфографике Слово и дело.

Глава государства подчеркнул, что 4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии, именно в этот день чтят детей, пострадавших от войны и насилия.

«С начала полномасштабного вторжения россия убила по меньшей мере 707 маленьких украинцев. Каждая смерть – ребенок, у которого отобрали будущее. Россия должна понести ответственность за эти преступления», – заявил Зеленский.

В то же время, в заявлении МИД отмечается, что «в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины по меньшей мере 707 украинских детей были убиты, 2548 – ранены, 2317 – считаются пропавшими без вести».

При этом, по данным ведомства, более 20 тысяч украинских детей были незаконно депортированы или принудительно перемещены россией, тогда как только 2212 детей удалось вернуть домой.

«Россия продолжает грубо нарушать международное гуманитарное право и международное право прав человека. Ее вооруженные силы систематически атакуют гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома, школы, детские сады, больницы и объекты энергетики. Миллионы украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, потеряли доступ к безопасному обучению, медицинской помощи, стабильной семейной среде и нормальному детству», – говорится в заявлении МИД.

Как известно, 27 мая российские оккупационные войска атаковали детскую площадку в Корабельном районе Херсона, в результате чего погиб человек, а мать с двумя детьми получили ранения.

По данным СМИ, количество жертв среди гражданских украинцев выросло на 26% в 2025 году.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько украинцев в тылу убили войска рф с начала вторжения.

Также на нашей инфографике – сколько украинских детей находятся в Европе, спасаясь от войны.

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