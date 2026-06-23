Май стал самым смертоносным месяцем для гражданских украинцев с 2022 года – Совбез ООН

После усиления российских воздушных атак на Украину количество погибших и раненых гражданских лиц в течение мая достигло самого высокого уровня с апреля 2022 года.

Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН помощник генсека по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамед Халед Хиари.

15 августа 2025, 22:02 Сколько украинцев в тылу убили россияне с начала вторжения По данным ООН, уже более 13 800 гражданских украинцев погибли из-за российской агрессии с начала вторжения. Однако реальные цифры могут быть еще больше. Данные за каждый месяц – на инфографике.

Ссылаясь на данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, помощник генсека отметил, что в мае в Украине погибли по меньшей мере 274 гражданских, еще 1763 были ранены.

«Это самый высокий месячный показатель погибших и раненых начиная с апреля 2022 года», – подчеркнул Хиари.

Согласно его словам, 17 июня российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Под обстрел попали Киевская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Сумская и Николаевская области. Он напомнил, что в этот день повреждения получили объекты, имеющие исключительную историческую и культурную ценность.

В частности, вражеский удар был по территории Киево-Печерской лавры, принадлежащей к всемирному наследию ЮНЕСКО, а перед этим вражеский дрон атаковал Харьковский художественный музей.

По данным ЮНЕСКО, с февраля 2022 года в Украине повреждено более 530 культурных объектов.

Стоит отметить, что всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину ООН подтвердила гибель по меньшей мере 16 126 гражданских лиц, в частности, 796 детей. В то же время ранения получили 46 590 гражданских, среди которых – 2835 детей. По словам Хиари, вероятно, реальные цифры значительно выше.

В ходе выступления Хиари также отдельно обратил внимание на последствия войны для гражданского населения на территории рф и на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в аннексированном россией Крыму.

Напомним, по официальным данным президента Владимира Зеленского, по состоянию на 4 июня россия убила по меньшей мере 707 украинских детей с начала полномасштабного вторжения. Получили ранения в результате войны 2548 несовершеннолетних.

А недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в рф официально признали депортацию 744 тысяч украинских детей с ВОТ.

Также сообщалось, что число жертв среди гражданских украинцев выросло на 26% в 2025 году.

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