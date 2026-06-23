Май стал самым смертоносным месяцем для гражданских украинцев с 2022 года – Совбез ООН

Национальная безопасность
Читати українською
На заседании Совбеза ООН заявили, что май 2026 стал рекордным месяцем по количеству погибших и раненых гражданских в Украине за последние четыре года.
обстрел Киева 14 маяИгорь Клименко / Telegram

После усиления российских воздушных атак на Украину количество погибших и раненых гражданских лиц в течение мая достигло самого высокого уровня с апреля 2022 года.

Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН помощник генсека по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамед Халед Хиари.

Сколько украинцев в тылу убили россияне с начала вторженияПо данным ООН, уже более 13 800 гражданских украинцев погибли из-за российской агрессии с начала вторжения. Однако реальные цифры могут быть еще больше. Данные за каждый месяц – на инфографике.

Ссылаясь на данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, помощник генсека отметил, что в мае в Украине погибли по меньшей мере 274 гражданских, еще 1763 были ранены.

«Это самый высокий месячный показатель погибших и раненых начиная с апреля 2022 года», – подчеркнул Хиари.

Согласно его словам, 17 июня российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Под обстрел попали Киевская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Сумская и Николаевская области. Он напомнил, что в этот день повреждения получили объекты, имеющие исключительную историческую и культурную ценность.

В частности, вражеский удар был по территории Киево-Печерской лавры, принадлежащей к всемирному наследию ЮНЕСКО, а перед этим вражеский дрон атаковал Харьковский художественный музей.

По данным ЮНЕСКО, с февраля 2022 года в Украине повреждено более 530 культурных объектов.

Стоит отметить, что всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину ООН подтвердила гибель по меньшей мере 16 126 гражданских лиц, в частности, 796 детей. В то же время ранения получили 46 590 гражданских, среди которых – 2835 детей. По словам Хиари, вероятно, реальные цифры значительно выше.

В ходе выступления Хиари также отдельно обратил внимание на последствия войны для гражданского населения на территории рф и на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в аннексированном россией Крыму.

Напомним, по официальным данным президента Владимира Зеленского, по состоянию на 4 июня россия убила по меньшей мере 707 украинских детей с начала полномасштабного вторжения. Получили ранения в результате войны 2548 несовершеннолетних.

А недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в рф официально признали депортацию 744 тысяч украинских детей с ВОТ.

Также сообщалось, что число жертв среди гражданских украинцев выросло на 26% в 2025 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
ООН Жертвы Агрессия РФ Совбез ООН Вторжение России Война с Россией Война в Украине Военные преступления Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива после длительной блокады
Оккупанты ночью ударили по домам в Запорожье и области, есть пострадавшие
Май стал самым смертоносным месяцем для гражданских украинцев с 2022 года – Совбез ООН
Россияне ударили УАБами по Сумам, один из пострадавших в тяжелом состоянии
СМИ назвали количество судов, застрявших в ожидании открытия Ормузского пролива
Под Киевом в результате ДТП на трассе погибли пять человек, есть травмированные
итогиПремьер Британии объявил об отставке, а ВСУ нанесли новые удары по целям в россии. Главное за день
В Киеве представили нового главу столичной патрульной полиции
В Минэкономики рассказали, сколько украинцев в этом году воспользовались «еселей»
авторская колонкаКонституция после войны: почему старый баланс власти уже не будет работать
Больше новостей