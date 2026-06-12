До 50% должностей штурмовиков и пехотинцев планируют заполнить иностранными добровольцами – Федоров

Национальная безопасность
Читати українською
Минобороны планирует запустить систему рекрутинга иностранцев для усиления Сил обороны и уменьшения нагрузки на украинских военных.
Фото: AP

Министерство обороны планирует запустить систему рекрутинга иностранных добровольцев для усиления боевых подразделений.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров.

«Наша цель – до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами», – написал Федоров.

Такой подход должен усилить Силы обороны и одновременно сохранить жизнь украинских военнослужащих, которые уже длительное время находятся на передовой.

Отдельно министр указал на вопрос справедливости для воинов, которые дольше всего служат в Силах обороны и имеют наибольший боевой опыт. По его словам, для таких военнослужащих до конца года планируется постепенное увольнение со службы.

Напомним, недавно командир взвода БПЛА 13-й бригады НГУ Юрий Бутусов заявлял, что в мире есть десятки тысяч иностранцев, готовых присоединиться к войне на стороне Украины, однако государство якобы не проводит системной работы для их привлечения. Он также рассказал, что с начала года в Украину прибыли всего примерно 350 иностранных добровольцев.

Стоит также отметить, что в начале мая Кабмин упростил правила оформления документов и пребывания в Украине для иностранцев, которые воюют в рядах Сил обороны или только планируют подписать контракт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Михаил Федоров ВСУ Минобороны Вторжение России Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

До 50% должностей штурмовиков и пехотинцев планируют заполнить иностранными добровольцами – Федоров
Нарушения в Тернопольском ТЦК: правоохранители открыли уголовное производство
Путин заявил о намерении усилить удары по территории Украины
инфографикаБрекзиту – 10 лет: экономика Великобритании после референдума о выходе из ЕС
инфографикаРынок мороженого: сколько молочного лакомства импортирует ЕС из Украины
В работе сервисов Meta масштабный сбой: не работает Facebook, Instagram и Messenger
Доллар дешевеет: НБУ объявил официальный курс валют на 15 июня
СМИ узнали, в какой стране может состояться подписание меморандума между США и Ираном
Психические расстройства и инвалидность: Лубинец заявил о нарушениях в Тернопольском ТЦК
«Война закончится тогда, когда вы все станете щитом». Медик 72-й ОМБр о МСЭК, сексизме и гражданских
Больше новостей