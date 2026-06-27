Международная федерация тяжелой атлетики сняла санкции с россиян и белорусов

Общество
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Международная федерация тяжелой атлетики сняла санкции со спортсменов из россии и Беларуси всех возрастных категорий. Ранее ограничения уже отменили для юношеских и юниорских возрастных групп.
Getty Images

Международная федерация тяжелой атлетики сняла санкции со спортсменов из россии и Беларуси всех возрастных категорий. Ранее ограничения уже отменили для юношеских и юниорских возрастных групп.

Об этом говорится в заявлении IWF.

Еще одна Международная федерация сняла санкции с российских и белорусских спортсменовМеждународная федерация фехтования (FIE) изменила правила участия и позволила спортсменам из россии и Белоруссии выступать на международных соревнованиях без ограничений и с использованием национальной символики.

В федерации объяснили, что решение приняли с учетом рекомендаций МОК о принципах нейтралитета в спорте.

Ранее IWF уже сняла санкции с тяжелоатлетов из россии и Беларуси в юношеской и юниорской возрастных группах. Теперь ограничения отменили для спортсменов всех возрастных категорий.

Напомним, ранее Международная федерация борьбы (UWW) приняла решение полностью снять санкции с россии и Беларуси, разрешив спортсменам из этих стран выступать под собственными флагами и гимнами.

А Международная федерация водных видов спорта World Aquatics приняла решение о снятии санкций с Беларуси и россии еще в апреле, разрешив выступления на общих условиях.

Также недавно Международная федерация сняла санкции с российских и белорусских гимнастов.

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