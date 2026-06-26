СМИ узнали, какую помощь могут пообещать Украине страны НАТО во время саммита в Анкаре

Страны НАТО на предстоящем саммите в Анкаре планируют объявить о новых масштабных контрактах на производство вооружения, а также подтвердить дальнейшую военную поддержку Украины. В частности, союзники могут согласовать выделение Киеву €70 млрд помощи и заложить аналогичную сумму на следующий год.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов, знакомых с ходом подготовки к саммиту.

13 мая 2026, 23:54 Генсек НАТО предложил союзникам новый формат финансирования Украины – Politico Генсек НАТО Марк Рютте предложил союзникам ежегодно выделять Украине 0,25% ВВП. Инициатива должна уменьшить напряженность в Альянсе из-за неравномерной помощи Киеву, однако Франция и Британия уже выразили скептицизм.

Сообщается, что на саммите НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре, для Украины могут согласовать новый мегапакет помощи. По данным СМИ, речь идет о 70 миллиардах евро помощи.

По словам собеседников издания, итоговая декларация будет довольно короткой. В ней союзники должны подтвердить приверженность статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, а также снова назвать россию долгосрочной угрозой для безопасности Альянса.

Сейчас послы государств-членов продолжают согласовывать финальный текст документа. Окончательные формулировки могут меняться буквально до начала саммита.

По информации Politico, одним из ключевых пунктов проекта декларации является новый пакет военной поддержки Украины.

Документ предусматривает выделение €70 млрд помощи, а также обязательство союзников обеспечить как минимум такой же объем поддержки в следующем году.

Впрочем, дипломаты признают, что именно вопрос помощи Украине может стать самым сложным во время финальных переговоров.

Кроме этого, генсек НАТО Марк Рютте хочет сосредоточить участников альянса на договоренностях об увеличении производства вооружения и переходе к быстрому серийному выпуску современной техники и боеприпасов.

Ожидается, что новые оборонные контракты охватят производство дальнобойных ударных систем, средств противовоздушной обороны, беспилотников и другого вооружения.

Как отмечает Politico, масштабные закупки также могут стать экономическим аргументом в пользу НАТО для президента США Дональда Трампа, ведь значительная часть контрактов будет выгодна американскому оборонному сектору.

Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что направил приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на предстоящий саммит Альянса в Анкаре.

Рютте также сообщал, что военная и политическая поддержка Киева будет одним из ключевых фокусов внимания во время встречи лидеров в Турции 7–8 июля.

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