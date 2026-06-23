Премьер-министр Литвы Ругинене объявила об отставке правительства

В Литве правительство во главе с премьер-министром Ингой Ругинене официально подало в отставку после решения правящей коалиции выдвинуть на должность главы правительства лидера социал-демократов Миндаугаса Синкявичюса.

Об этом сообщает LRT.

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Как отмечается, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров во вторник утром. После отставки правительство продолжит исполнять обязанности в статусе временного до формирования нового состава.

Во время последнего заседания Ругинене поблагодарила министров за работу и заявила, что гордится результатами деятельности правительства.

«Сегодня мы принимаем решение уйти в отставку и вернуть полномочия правительства президенту Республики», – сказала она.

На пресс-конференции после заседания Ругинене подчеркнула, что не считает себя «жертвой» политических договорённостей и спокойно воспринимает смену власти. По её словам, нынешний лидер Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс должен был возглавить правительство ещё в прошлом году после отставки тогдашнего премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, однако этот шаг был отложен.

Ругинене также заявила, что за время пребывания на должности правительство уделяло особое внимание финансированию обороны, укреплению системы противовоздушной обороны, борьбе с контрабандой и коррупцией.

Новая коалиция была сформирована на прошлой неделе социал-демократами совместно с Демократическим союзом «Во имя Литвы» и фракцией Союза крестьян, зелёных и Христианских семей Литвы. Коалиционное соглашение предусматривает выдвижение Синкявичюса на должность премьер-министра.

Ожидается, что президент Литвы Гитанас Науседа внесёт кандидатуру Миндаугаса Синкявичюса на рассмотрение Сейма 25 июня. Перед этим глава государства должен провести с ним встречу по вопросам формирования нового правительства и его программы.

Напомним, недавно новое правительство сформировали в Дании. Там впервые в истории страны женщины получили большинство должностей в Кабинете министров. Новое правительство, представленное проукраинской премьер-министром Метте Фредериксен, состоит из 11 женщин и 10 мужчин.

Также ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня официально подала заявление об отставке в Сейм, что фактически означает роспуск действующего правительства. Решение было принято на фоне политического кризиса и утраты поддержки со стороны коалиционных партнёров.

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