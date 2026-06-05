Международные резервы Украины в мае сократились до 45,7 млрд долларов

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 года, по предварительным данным, составили 45,73 млрд долларов США. В мае они уменьшились на 5,2%.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Как отметили в НБУ, динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и выплатами по государственному долгу в иностранной валюте. Эти расходы превысили поступления от размещения валютных ОВГЗ и средств от международных партнеров.

Валютный рынок и интервенции

В мае Нацбанк продал на валютном рынке 3,13 млрд долларов. По сравнению с апрелем объем чистой продажи валюты сократился на 12,4%.

Поступления и долговые выплаты

На валютные счета правительства поступило 599,2 млн долларов, в частности:

498,8 млн долларов — через счета Всемирного банка;

100,4 млн долларов — от размещения валютных ОВГЗ.

В то же время на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было потрачено 126,2 млн долларов, в частности выплаты другим кредиторам, Всемирному банку и по валютным ОВГЗ. Отдельно Украина выплатила МВФ 274,9 млн долларов.

Другие факторы

Дополнительно международные резервы увеличились на 441,9 млн долларов за счет переоценки финансовых инструментов и изменений валютных курсов.

Несмотря на снижение, объем резервов остается достаточным для покрытия 4,7 месяца будущего импорта, отметили в НБУ.

Напомним, международные резервы Украины в апреле 2026 года сократились на 7,3% и по состоянию на 1 мая составили 48,2 млрд долларов США.

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