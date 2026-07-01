Лубинец предложил россии ввести обязательные телефонные звонки для пленных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил россии внедрить практику трехминутных телефонных звонков для военнопленных.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает hromadske.

15 апреля 2026, 16:05 Ранение, гибель или плен: какие компенсации могут получить военные и их семьи Правительство регулярно меняет размеры и механизм выплат военнослужащим и их семьям. Сколько могут получить защитники и их близкие в случае ранения, пленения, пропажи без вести или гибели – на инфографике.

По словам Лубинца, соответствующее предложение он сделал во время переговоров с российским омбудсманом Яной Лантратовой.

«Чтобы каждый военнопленный мог позвонить своим родным близким, пообщаться не менее 3 минут. Я сказал, что если это будет обеспечено для украинских военнопленных, это будет обеспечено для российских военнопленных», – подчеркнул он.

Напомним, в пятницу, 26 июня, Украина и россия провели новый обмен военнопленными. Домой вернулись 160 украинских воинов – военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, пограничники и другие защитники.

Кроме того, Украина и россия обменялись списками военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах для дальнейшей верификации их возможного пребывания в плену.

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