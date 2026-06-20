Лубинец назвал количество украинцев, уехавших за границу из-за войны

Общество
Читати українською
Дмитрий Лубинец сообщил, что из-за войны из Украины уехали 5,7 млн граждан, ссылаясь на данные УВКБ ООН.
facebook.com/dmsu.gov.ua

Через полномасштабную вооруженную агрессию россии из Украины были вынуждены выехать за границу 5,7 миллиона граждан.

Такие данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев обнародовал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Возможные выплаты украинским беженцам в странах Европы в 2026 годуПомощь украинским беженцам в разных странах мира. Размер выплат – на инфографике Слово и дело.

По его словам, вынужденное перемещение стало реальностью для миллионов украинцев, чья жизнь разделилась на «до» и «после» войны. Лубинец отметил, что за каждой цифрой стоят разделенные семьи, тысячи километров между родными и ежедневная неопределенность относительно будущего.

«По данным УВКБ ООН, более 5,7 млн украинцев из-за вооруженной агрессии против Украины были вынуждены выехать за границу», – говорится в сообщении.

В то же время Лубинец поблагодарил страны и общины, которые предоставили приют украинским гражданам в сложный период, подчеркнув, что это помогло людям сохранить чувство безопасности и достоинства.

Напомним, члены Евросоюза поддерживают позицию Украины относительно продления временной защиты для граждан в 2028 году, однако обсуждают исключение украинских мужчин мобилизационного возраста из-под действия директивы.

В частности, Швейцария готовится продлить действие специального статуса защиты для беженцев из Украины минимум до 2027 года. В то же время правительство страны отдельно анализирует вопрос об условиях пребывания украинских мужчин призывного возраста.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Украина Беженцы Война с Россией Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Новые контракты для офицеров: в Минобороны объяснили права на отсрочку
Рф атаковала Николаевщину «Молниями»: повреждены детсад, АЗС и многоэтажки
Глава МИД Ирана сегодня планирует отправиться в Швейцарию на переговоры с США
Лубинец назвал количество украинцев, уехавших за границу из-за войны
Орбан раньше поддерживал вступление Украины в ЕС – Мадяр
Навроцкий заявил о рисках для агросектора Польши из-за вступления Украины в ЕС
Германия хочет закупить украинские дальнобойные ракеты
Украинская ПВО уничтожила более 90 дронов во время ночной атаки россиян
Сибига и Буданов отказались от государственных наград Польши из-за лишения ордена Зеленского
В Харькове управляемая авиабомба попала в жилой дом: под завалами люди
Больше новостей