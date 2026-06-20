Лубинец назвал количество украинцев, уехавших за границу из-за войны

Через полномасштабную вооруженную агрессию россии из Украины были вынуждены выехать за границу 5,7 миллиона граждан.

Такие данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев обнародовал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, вынужденное перемещение стало реальностью для миллионов украинцев, чья жизнь разделилась на «до» и «после» войны. Лубинец отметил, что за каждой цифрой стоят разделенные семьи, тысячи километров между родными и ежедневная неопределенность относительно будущего.

«По данным УВКБ ООН, более 5,7 млн украинцев из-за вооруженной агрессии против Украины были вынуждены выехать за границу», – говорится в сообщении.

В то же время Лубинец поблагодарил страны и общины, которые предоставили приют украинским гражданам в сложный период, подчеркнув, что это помогло людям сохранить чувство безопасности и достоинства.

Напомним, члены Евросоюза поддерживают позицию Украины относительно продления временной защиты для граждан в 2028 году, однако обсуждают исключение украинских мужчин мобилизационного возраста из-под действия директивы.

В частности, Швейцария готовится продлить действие специального статуса защиты для беженцев из Украины минимум до 2027 года. В то же время правительство страны отдельно анализирует вопрос об условиях пребывания украинских мужчин призывного возраста.

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