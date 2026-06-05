Украинцам с оккупированных территорий упростили возвращение и получение паспортов: что изменилось

В Украине внедрили новый экспериментальный механизм, который упростит возвращение граждан с временно оккупированных территорий и оформление ими паспортных документов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, ранее консульства работали по ограниченному перечню оснований для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину, что усложняло получение документов, особенно для молодежи, которая родилась после 1991 года на оккупированных территориях.

Теперь правительство внедрило экспериментальный порядок, который расширяет доступ к этому документу: украинцы с ВОТ, которые не имеют паспорта, смогут обратиться в посольства и консульства для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину. Оформление удостоверения будет бесплатным.

С этим документом они смогут вернуться в Украину и впоследствии оформить украинский паспорт в форме ID-карты и заграничный паспорт в стандартном порядке.

Важным изменением стала упрощенная процедура установления личности. Теперь идентификация может проводиться непосредственно в дипломатических учреждениях Украины – на основании показаний дееспособного члена семьи, являющегося гражданином Украины. В некоторых случаях предусмотрена возможность проведения такой процедуры дистанционно, через видеосвязь.

К экспериментальному проекту привлечены посольства Украины в Беларуси, Грузии, Армении, Казахстане и Турции, а также генеральные консульства в Стамбуле и Анталии.

Напомним, с начала 2026 года в Украину удалось вернуть 150 детей, которых россия незаконно вывезла с оккупированных территорий.

Также из нашей инфографики можно узнать, как менялась площадь оккупированных территорий Украины во время российского вторжения.

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