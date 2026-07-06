«Укрзализныця» предупредила об изменениях в движении после массированного обстрела рф

После массированного російського обстрілу на Киевщине на отдельных участках железной дороги временно ограничено движение поездов из соображений безопасности. В связи с этим «Укрзализныця» вынуждена использовать резервные объездные маршруты.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Изменения касаются, в частности, поездов №93 Харьков – Холм, №94 Холм – Харьков, №134 Каменец-Подольский – Киев, №43 Днепр – Ивано-Франковск и №104 Львов – Лозовая.

В компании подчеркивают, что все ключевые остановки для этих рейсов сохранены, однако ожидаются задержки движения. Отслеживать актуальное время прибытия можно на сервисе uz-vezemo.

Кроме того, из-за ограничений затруднено пригородное движение в Фастовском направлении. Совместно с Киевской областной военной администрацией организованы автобусные маршруты для обеспечения «челночного» сообщения между Бояркой и Киевом.

Обновленную информацию об изменениях и задержках в пригородном сообщении обещают оперативно публиковать на официальных каналах «Укрзализныци».

Напомним, в ночь на 6 июля Киев и область снова опинилися під масованою атакою ворога. Известно о поврежденных жилых домах и пожарах в разных районах города. Сообщается о десятьох загиблих та 46 постраждалих.

Как известно, накануне о подготовке россиян к очередному масштабному удару попереджав президент Володимир Зеленський, опираясь на данные украинской разведки

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