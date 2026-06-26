На западе Украины построят мощную газотурбинную электростанцию

Финансы
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Американская компания GE Vernova поможет ДТЭК построить новую газотурбинную электростанцию мощностью 650 МВт на территории Бурштынской электростанции.
Тotalenergies.com

На территории Бурштынской электростанции ДТЭК, которая находится на западе Украины, построят новую газотурбинную электростанцию мощностью 650 МВт.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины и энергохолдинг ДТЭК.

В ведомстве заявили, что американская компания GE Vernova подписала Меморандум о содействии строительству новой газовой генерации на западе Украины с ДТЭК на полях Конференции по восстановлению Украины URC 2026 в Гданьске. Во время события также присутствовал первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль и представители правительства США.

Какую помощь оказали союзники для восстановления энергетики УкраиныКак страны-партнеры усиливают украинскую энергетику, сколько денег направили на ремонты и новое оборудование и сколько передали генераторов – на инфографике.

Эта сделка, по данным ДТЭК, определяет рамки сотрудничества по новому проекту строительства газотурбинной электростанции комбинированного цикла (CCGT) мощностью 650 МВт на территории Бурштынской электростанции ДТЭК в западной части Украины и является частью стратегической программы ДТЭК по переходу с угля на газ. В компании подчеркнули, что такой подход поможет обеспечить энергетическую систему страны более гибкой электроэнергией с меньшими выбросами углерода.

«ДТЭК и GE Vernova будут сотрудничать в направлении возможного внедрения передовых технологий газотурбинных установок, поставок оборудования и разработки схем финансирования проекта, а также вспомогательного оборудования для подключения электростанции к энергосети», – уточнили в ДТЭК.

Министр Шмыгаль отметил, что в условиях беспрецедентных атак на украинскую энергетику такие инвестиции имеют критическое значение для восстановления и развития наших генерирующих мощностей.

«Электростанция усилит гибкость и устойчивость энергосистемы в условиях войны. Спасибо украинским энергетикам за стойкость. Спасибо американским партнерам и Соединенным Штатам за доверие и готовность инвестировать в энергетическое будущее Украины», – подчеркнул он.

Ранее сегодня первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Литва выделит 4 миллиона евро на обеспечение энергонезависимости украинских школ и больниц. Страны подписали соответствующую Совместную декларацию по усилению сотрудничества в сфере энергетической устойчивости и восстановления.

Также стало известно, что на встрече «энергетического Рамштайна» в Гданьске международные партнеры объявили о как минимум 375 млн евро помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины и взносах в Фонд поддержки энергетики.

А в Британии заявили, что готовят новый пакет помощи Украине стоимостью почти 290 миллионов фунтов (около $381,6 млн). Деньги направят на восстановление и укрепление энергетической безопасности Украины.

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