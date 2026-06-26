На западе Украины построят мощную газотурбинную электростанцию

На территории Бурштынской электростанции ДТЭК, которая находится на западе Украины, построят новую газотурбинную электростанцию мощностью 650 МВт.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины и энергохолдинг ДТЭК.

В ведомстве заявили, что американская компания GE Vernova подписала Меморандум о содействии строительству новой газовой генерации на западе Украины с ДТЭК на полях Конференции по восстановлению Украины URC 2026 в Гданьске. Во время события также присутствовал первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль и представители правительства США.

26 января 2026, 16:14 Какую помощь оказали союзники для восстановления энергетики Украины Как страны-партнеры усиливают украинскую энергетику, сколько денег направили на ремонты и новое оборудование и сколько передали генераторов – на инфографике.

Эта сделка, по данным ДТЭК, определяет рамки сотрудничества по новому проекту строительства газотурбинной электростанции комбинированного цикла (CCGT) мощностью 650 МВт на территории Бурштынской электростанции ДТЭК в западной части Украины и является частью стратегической программы ДТЭК по переходу с угля на газ. В компании подчеркнули, что такой подход поможет обеспечить энергетическую систему страны более гибкой электроэнергией с меньшими выбросами углерода.

«ДТЭК и GE Vernova будут сотрудничать в направлении возможного внедрения передовых технологий газотурбинных установок, поставок оборудования и разработки схем финансирования проекта, а также вспомогательного оборудования для подключения электростанции к энергосети», – уточнили в ДТЭК.

Министр Шмыгаль отметил, что в условиях беспрецедентных атак на украинскую энергетику такие инвестиции имеют критическое значение для восстановления и развития наших генерирующих мощностей.

«Электростанция усилит гибкость и устойчивость энергосистемы в условиях войны. Спасибо украинским энергетикам за стойкость. Спасибо американским партнерам и Соединенным Штатам за доверие и готовность инвестировать в энергетическое будущее Украины», – подчеркнул он.

Ранее сегодня первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Литва выделит 4 миллиона евро на обеспечение энергонезависимости украинских школ и больниц. Страны подписали соответствующую Совместную декларацию по усилению сотрудничества в сфере энергетической устойчивости и восстановления.

Также стало известно, что на встрече «энергетического Рамштайна» в Гданьске международные партнеры объявили о как минимум 375 млн евро помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины и взносах в Фонд поддержки энергетики.

А в Британии заявили, что готовят новый пакет помощи Украине стоимостью почти 290 миллионов фунтов (около $381,6 млн). Деньги направят на восстановление и укрепление энергетической безопасности Украины.

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