Зеленский подтвердил поражение НПЗ «Славянский» в Краснодарском регионе

В ночь на воскресенье, 28 июня, украинские военные нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории россии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

По его словам, этой ночью подразделения Сил обороны Украины поразили НПЗ «Славянский» в Краснодарском крае рф, который расположен примерно в 300 километрах от линии фронта. Также был достигнут нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, находящийся ориентировочно в 700 километрах от украинской границы.

Глава государства подчеркнул, что такие действия являются частью системной работы по уменьшению возможностей россии вести войну против Украины.

«Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют возможности россии вести эту войну. Каждая наша дальнобойная санкция – это уменьшение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру», – отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на территории предприятия в Славянске-на-Кубани вспыхнул масштабный пожар. В местных и мониторинговых каналах сообщают, что могли загореться резервуары с горючим.

Во временно оккупированном Крыму после ночных взрывов 28 июня также возник пожар на территории Сакской теплоэлектроцентрали.

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