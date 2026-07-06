Апелляция пересмотрит приговор по делу о затоплении шахт в Луганской области

Экономика
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Апелляционная инстанция открыла производство по жалобе на приговор двум бывшим работникам шахты.
фото: livejournal

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда пересмотрит приговор, которым признали виновными бывших главного инженера и главного механика обособленного подразделения шахта «Золотое» государственного предприятия «Первомайскуголь» в злоупотреблении служебным положением. Им назначили наказанием 3,5 и 3 года лишения свободы.

Такое решение 1 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновными экс-главного инженера шахты «Золотое» Игоря Новоселова и ее экс-главного механика Дениса Харитонова. Им назначили 3,5 и 3 года лишения свободы соответственно. Защитник обвиняемых подал жалобу на приговор.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе защитника в интересах (Новосьолова и Харитонова – ред.) на приговор Высшего антикоррупционного суда от 26 мая 2026 года. Установить до 15 июля 2026 года срок, в течение которого участники судебного производства могут подать в суд апелляционной инстанции в письменной форме возражения на апелляционную жалобу», – говорится в решении.

Напомним, ранее по этому делу объявили в розыск бывшего исполняющего обязанности генерального директора государственного предприятия «Первомайскуголь» Артура Мирумяна. По версии обвинения, в 2017 году в Первомайско-Стахановском угледобывающем регионе Луганской области сложилась критическая ситуация с затоплением шахт Первомайская и Голубовская, расположенных на временно оккупированной территории Луганской области.

Для предотвращения техногенной катастрофы Правительство в 2018 году выделило средства для финансирования работ на шахте «Золотое». Распорядителем этих средств определили ГП «Первомайскуголь».

Закупки проводили по переговорной процедуре, так что госпредприятие избрало генерального подрядчика по самостоятельно определенным критериям без тендера. Им оказалась коммерческая компания, которая, в свою очередь, после получения контракта с ГП «Первомайскуголь» заключила договор с другой – на условиях субподряда. А та обратилась в шахту «Золотое», которая входит в ГП «Первомайскуголь», чтобы ее сотрудники выполнили необходимые работы.

Следствие установило, что руководители госпредприятия, его подразделения и руководители частных структур действовали в сговоре. В результате — из 33 млн грн из государственного бюджета, фактически перечисленных ГП «Первомайскуголь» своему же структурному подразделению, при посредничестве двух частных компаний незаконно переплачено более 14 млн грн.

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