Президент Финляндии заявил, что не верит в возможное нападение россии на страны НАТО

Президент Финляндии Александер Стубб отверг предположения о возможном нападении россии на государства-члены НАТО. По его словам, пока нет никаких признаков подготовки такого сценария.
Об этом он сказал в интервью шведскому изданию Hufvudstadsbladet.
Журналист напомнил Стуббу слова главнокомандующего Вооруженными силами Швеции Микаэля Классона, который предположил, что Москва в скором времени может попытаться проверить на прочность действие пятой статьи НАТО.
«Я категорически не согласен. Цель россии – вывести из равновесия Европу и европейские страны. Часть этой гибридной операции – заставить самих европейцев предупреждать о российском нападении», – заявил Стубб.
Он отдельно указал, что не видит никаких доказательств того, что россия готовится к нападению на страны НАТО.
«Как президент, главнокомандующий и просто финн я не вижу никаких доказательств того, что это может произойти», – резюмировал он.
Стубб также выразил убеждение, что Кремль вряд ли решится бросить вызов НАТО в условиях, когда россия, по его оценке, проиграет войну против Украины. В то же время он предположил, что боевые действия могут продолжаться еще не менее трех-четырех месяцев.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что рф способна атаковать одно из государств НАТО уже в ближайшие месяцы, а не годы.
Вместе с тем, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявлял, что россия в настоящее время не стремится к прямому конфликту с Североатлантическим альянсом, поскольку осознает невозможность добиться военного успеха против НАТО.
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