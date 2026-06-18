Президент Финляндии заявил, что не верит в возможное нападение россии на страны НАТО

Президент Финляндии Александер Стубб отверг предположения о возможном нападении россии на государства-члены НАТО. По его словам, пока нет никаких признаков подготовки такого сценария.

Об этом он сказал в интервью шведскому изданию Hufvudstadsbladet.

21 мая 2026, 17:13 Будет ли россия воевать с Европой – аргументы «за» и «против» Для нападения россии на НАТО есть достаточно весомых аргументов, но существует много причин, по которым оно не произойдет.

Журналист напомнил Стуббу слова главнокомандующего Вооруженными силами Швеции Микаэля Классона, который предположил, что Москва в скором времени может попытаться проверить на прочность действие пятой статьи НАТО.

«Я категорически не согласен. Цель россии – вывести из равновесия Европу и европейские страны. Часть этой гибридной операции – заставить самих европейцев предупреждать о российском нападении», – заявил Стубб.

Он отдельно указал, что не видит никаких доказательств того, что россия готовится к нападению на страны НАТО.

«Как президент, главнокомандующий и просто финн я не вижу никаких доказательств того, что это может произойти», – резюмировал он.

Стубб также выразил убеждение, что Кремль вряд ли решится бросить вызов НАТО в условиях, когда россия, по его оценке, проиграет войну против Украины. В то же время он предположил, что боевые действия могут продолжаться еще не менее трех-четырех месяцев.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что рф способна атаковать одно из государств НАТО уже в ближайшие месяцы, а не годы.

Вместе с тем, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявлял, что россия в настоящее время не стремится к прямому конфликту с Североатлантическим альянсом, поскольку осознает невозможность добиться военного успеха против НАТО.

На инфографике «Слово и дело» – как изменилось количество военнослужащих в странах НАТО за 12 лет.

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