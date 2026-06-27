Финляндия разрешила транзит ядерного оружия через свою территорию

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Финляндия обновила законодательство о ядерной энергетике, разрешив ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны. Президент Александр Стубб подписал изменения, которые должны усилить обороноспособность государства в рамках стандартов НАТО.
фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Президент Александр Стубб подписал изменения в законодательство о ядерной энергетике, которые разрешают ввоз и транзит ядерного оружия по территории страны. Новые нормы вступят в силу с 1 июля.

Такая информация появилась на сайте парламента Финляндии.

«Ядерный клуб»: сколько боеголовок имеют ядерные страныСША пока единственные, кто продолжают сокращать количество ядерных боеголовок в своем арсенале. В то же время россия, Британия, Китай и другие страны ядерного клуба увеличивают свои запасы. Подробнее о количестве боеголовок стран – на инфографике.

Как сообщается, соответствующее решение приняли после внесения изменений в закон, действовавший с 1987 года и полностью запрещавший импорт, хранение, производство и размещение ядерных взрывных устройств на территории Финляндии.

Инициативу рассматривали в парламенте Финляндии весной 2026 года. За документ проголосовали 125 депутатов, в то время как 61 выступил против.

Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что страна и впредь будет придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия, несмотря на изменения во внутреннем законодательстве.

Правительство Финляндии подчеркнуло, что новые правила направлены на усиление обороноспособности страны в условиях роста рисков безопасности и нестабильной международной ситуации. В то же время официально подчеркивается, что размещение ядерного оружия на территории государства не планируется.

Изменения также приближают финское законодательство к стандартам стран НАТО, к которому Финляндия присоединилась в 2023 году после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Напомним, ранее парламент Финляндии принял законодательные поправки, которые отменяют запрет на ядерное оружие и увеличивают потенциал государства в рамках оборонной стратегии НАТО.

Кроме того, в феврале появились данные, что европейские лидеры впервые после окончания Холодной войны начали предметно обсуждать перспективу создания собственного ядерного арсенала.

Наряду с этим в зарубежной прессе обнародовали информацию о рассмотрении в США планов по развертыванию дополнительных ядерных сил в Европе, а также привлечению новых союзников по Альянсу к программе совместного использования ядерного вооружения, в которой сейчас принимают участие шесть стран.

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НАТО Ядерное вооружение Финляндия Александр Стубб
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