В Харькове умер спасатель, получивший ранения во время атаки рф 15 июня

Общество
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В больнице Харькова умер спасатель ГСЧС Николай Деркач, который получил тяжёлые ранения во время повторного российского обстрела города 15 июня. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.
Фото ДСНС

В Харькове в больнице умер спасатель ГСЧС Николай Деркач, который получил тяжёлые ранения во время повторного российского обстрела города в ночь на 15 июня.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Николай Деркач – начальник караула 6-й государственной пожарно-спасательной части, майор службы гражданской защиты. Ему было 48 лет. У него остались дочь и мать. По данным ГСЧС, в ночь атаки он находился на месте обстрела и выполнял служебные обязанности по ликвидации последствий удара по Харькову. Во время повторного вражеского обстрела спасатель получил тяжёлые ранения.

Врачи в течение нескольких дней боролись за его жизнь, однако сегодня утром он умер в больнице.

Напомним, 15 июня в Харькове в результате повторного российского удара во время тушения пожара погибли четверо спасателей ГСЧС и один работник гражданской защиты, ещё 9 спасателей получили ранения. 17 июня в городе объявляли День траура.

Отметим, что террор «повторных ударов» Россия совершает уже не первый год. Его цель – убить спасателей, которые работают на местах прилётов.

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