В Харькове умер спасатель, получивший ранения во время атаки рф 15 июня

В Харькове в больнице умер спасатель ГСЧС Николай Деркач, который получил тяжёлые ранения во время повторного российского обстрела города в ночь на 15 июня.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Николай Деркач – начальник караула 6-й государственной пожарно-спасательной части, майор службы гражданской защиты. Ему было 48 лет. У него остались дочь и мать. По данным ГСЧС, в ночь атаки он находился на месте обстрела и выполнял служебные обязанности по ликвидации последствий удара по Харькову. Во время повторного вражеского обстрела спасатель получил тяжёлые ранения.

Врачи в течение нескольких дней боролись за его жизнь, однако сегодня утром он умер в больнице.

Напомним, 15 июня в Харькове в результате повторного российского удара во время тушения пожара погибли четверо спасателей ГСЧС и один работник гражданской защиты, ещё 9 спасателей получили ранения. 17 июня в городе объявляли День траура.

Отметим, что террор «повторных ударов» Россия совершает уже не первый год. Его цель – убить спасателей, которые работают на местах прилётов.

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