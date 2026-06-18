Апелляция готова рассмотреть жалобу на конфискацию активов депутата Киевсовета

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда готова рассмотреть жалобы на решение о конфискации активов на 9,7 млн ​​грн, приобретенные депутатом Киевского городского совета от фракции «Батькивщина» Игорем Галайчуком и его супругой Марией.

Такое решение 12 июня приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд взыскал в доход государства активы депутата Киевсовета Игоря Галайчука и его супруги Марии. Речь идет о семи земельных участках под Киевом и двух домах общей стоимостью 9,7 млн ​​грн.

«Закончить проведение подготовительных действий к апелляционному рассмотрению апелляционных жалоб на решение Высшего антикоррупционного суда от 01.05.2026 и назначить дело к апелляционному рассмотрению в открытом судебном заседании в помещении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда», - говорится в решении.

Напомним, САП подала иск о конфискации активов депутата Киевсовета Игоря Галайчука и его жены Марии. По данным САП, депутат Галайчук и его жена Мария на протяжении 2021-2022 годов приобрели в собственность семь земельных участков под Киевом и построили два дома общей стоимостью 9,7 млн ​​грн. Кроме того, в результате продажи двух земельных участков и двух домов по ценам выше стоимости их приобретения супруги получили доход на общую сумму 10 млн грн. Анализом официальных доходов и расходов семьи установлено, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

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