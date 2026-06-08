В Днепре на территории дома взорвался боеприпас, есть погибшие

Сегодня, 8 июня, в Днепре в результате взрыва боеприпаса на территории частного дома погибли двое мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как отмечается, в понедельник, 8 июня, в полицию поступило сообщение о взрыве на территории частного домовладения в Новокодакском районе Днепра.

«По предварительной информации, в результате взрыва боеприпаса смертельные травмы получили двое мужчин. От полученных повреждений они погибли на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Полиция указывает, что на месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители проводят комплекс первоочередных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

«По результатам осмотра места происшествия и собранных материалов будет дана правовая квалификация события», – добавляет пресс-служба.

Как известно, 23 февраля в одном из лицеев Днепра во время демонстрации боеприпасов произошел взрыв, в результате чего двое несовершеннолетних получили ранения. А в конце мая в Виннице в школе взорвалась граната, в результате этого инцидента также пострадали дети.

Напомним, недавно в Днепре во время задержания участника драки произошел взрыв гранаты. В результате инцидента погиб мужчина, бросивший боеприпас в сторону правоохранителей.

Также накануне правоохранители задержали мужчину, который устроил взрыв на почтовом терминале в Киеве.

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