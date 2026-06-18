Дроны массово атаковали железнодорожный мост в оккупированном Крыму

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В временно оккупированном Крыму беспилотники атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное. Местные жители сообщают о порядка 20 взрывах и пожаре.
Фото: t.me/Crimeanwind

Во временно оккупированном Крыму беспилотники атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное. По сообщениям местных пабликов, после серии взрывов на объекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

«Мы изолируем Крым в ближайшем будущем»: Мадьяр раскрыл план Сил обороныУкраина планирует в ближайшее время изолировать временно оккупированный Крым от российской федерации, взяв под полный контроль ключевую автомагистраль оккупантов Новороссия.

По информации канала, очевидцы слышали около 20 взрывов в районе моста. После атаки над объектом поднялся густой дым, а на месте возник пожар.

Также сообщается, что под удар мог попасть и расположенный рядом так называемый «горбатый» автомобильный мост. Информация о характере и масштабах его повреждений на данный момент уточняется.

Стоит отметить, что железнодорожная инфраструктура и мосты, соединяющие оккупированный Крым с материковой частью, играют важную роль в военной логистике российских оккупационных сил. По этим маршрутам осуществляется переброска техники, боеприпасов, горючего и личного состава на южное направление фронта.

Напомним, накануне бойцы Сил обороны успешно поразили в Черном море танкер «FINA», принадлежащий к «теневому флоту» рф. Также были выведены из строя два ключевых автомобильных моста на Юге, что заблокировало военную логистику окупантов в Крымском районе.

До этого украинские защитники нанесли точные и в то же время массовые удары сразу по четырем мостам, соединяющим материк с временно оккупированным Крымом.

Как известно, ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (с позывным «Мадьяр») отмечал, что за счет масштабных и системных атак дронами Украина рассчитывает за месяц полностью изолировать оккупированный полуостров от территории рф.

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