В Молдове заявили, что спецслужбы рф активно собирают данные граждан для гибридной войны

Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) заявила, что российские спецслужбы организовали масштабный сбор персональных данных граждан страны для использования в мошеннических схемах и гибридных атаках.

Об этом сообщает NOI MD.

По данным ведомства, информация о гражданах собирается из различных источников: незаконно проданных баз данных в даркнете, баз, полученных в результате взлома частных серверов, а также из базы, которую, по утверждению СИБ, ранее создала организованная преступная группа «Шор». Она содержала данные примерно 145 тысяч человек, которые предоставили свои персональные сведения.

В спецслужбе отметили, что речь идет о базах с именами и фамилиями граждан, электронными адресами, номерами телефонов, домашними адресами и копиями документов, удостоверяющих личность.

В СИБ заявили, что собранные данные могут передаваться международным преступным группировкам для телефонного мошенничества, кражи денег с банковских карт и других незаконных операций.

«Эти действия не являются единичными случаями, а являются частью гибридной войны, направленной на подрыв национальной стабильности. Цель скоординированных атак — создать в обществе ощущение незащищенности и недоверия», – заявили в Службе информации и безопасности Молдовы.

Граждан призвали не передавать личные данные неизвестным лицам, не сообщать пароли и коды доступа по телефону, а также проверять любые запросы относительно переводов денег или «инвестиций с быстрой прибылью».

В СИБ также рекомендовали сообщать о подозрительных случаях в полицию или звонить по номеру 112. В ведомстве подчеркнули, что в последнее время в Молдове фиксируют значительное количество случаев телефонного мошенничества, из-за которых граждане теряют крупные суммы денег.

Напомним, недавно российский диктатор владимир путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства для людей, живущих в Приднестровье – непризнанном регионе Молдовы.

Президент Молдовы Мая Санду осудила новый указ главы Кремля. В Кишиневе считают, что это может быть связано с попыткой привлечь новых бойцов для войны в Украине.

Также в апреле парламент Молдовы принял окончательное решение о выходе из уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).

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