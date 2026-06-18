В МИД Израиля объявили о разрыве контактов с главой дипломатии Евросоюза: причина

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о прекращении всех контактов с главой дипломатии ЕС Кая Каллас из-за ее высказываний касательно израильской политики.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам Саара, Каллас в последнее время демонстрирует пристрастное отношение к Израилю. Политик заявил, что во время визита в Мексику глава европейской дипломатии якобы сравнила его страну с расистским режимом апартеида, который существовал в Южной Африке.

Глава МИД добавил, что по состоянию на 18 июня Каллас не выступила «ни с опровержением, ни с разъяснением, ни с ответом на это резкое заявление».

«Поэтому как у министра иностранных дел Государства Израиль у меня нет другого выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не отзовет кровавую клевету, направленную против единственного еврейского государства в мире, которое также является единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар.

Каллас в ответ выразила сожаление по поводу решения израильской стороны и отметила важность продолжения диалога между ЕС и Израилем.

«Для достижения мира на Ближнем Востоке единственным жизнеспособным путем остается решение о двух государствах. ЕС осудил незаконные израильские поселения на Западном берегу, которые все больше затрудняют достижение этой цели. Такова позиция ЕС», – объяснила она.

Напомним, недавно в Израиле заявили, что не будут выводить свои войска из Ливана, Сирии и Сектора Газа. Власти страны считают, что договоренности между США и Ираном не налагают на Израиль никаких обязательств, а потому их войска останутся в контролируемых ими районах.

Стоит также отметить, что, ранее одна из стран ЕС запретила въезд министру нацбезопасности Израиля Бен-Гвиру.

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