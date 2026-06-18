В Литве правительство планирует уйти в отставку на следующей неделе

Правительство Литвы готовится сложить полномочия уже на следующей неделе на фоне переформатирования правящей коалиции. Отставку Кабинета министров планируют объявить во вторник.

Об этом сообщает LRT.

Советник премьер-министра Инги Ругинене Игнас Альгирдас Добровольскас отметил, что процедура отставки уже согласована.

«Могу сказать, что на данный момент этот день запланирован, и вопрос об отставке должен быть поднят», – сообщил он агентству BNS.

Согласно литовскому законодательству, глава правительства должен официально письменно проинформировать президента об отставке Кабинета министров. После этого планируется проведение внеочередного заседания правительства, а решение в тот же день будет передано президенту.

После отставки правительства у президента Литвы Гитанаса Науседы будет до 15 дней, чтобы подать в Сейм кандидатуру нового премьер-министра. Ожидается, что на эту должность могут выдвинуть лидера социал-демократов Миндаугаса Синкявичюса.

После утверждения кандидатуры парламентом у нового главы правительства будет еще 15 дней для формирования состава Кабинета министров и представления правительственной программы.

Как ожидается, новое коалиционное соглашение лидеры трех политических сил должны подписать уже в этот четверг. В правящее большинство войдут:

Социал-демократы

Демократический союз «Вместе ради Литвы»

Союз фермеров, зеленых и христианских семей Литвы

Согласно предварительным договоренностям, распределение министерств будет следующим:

Демократы получат портфели энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства;

Союз фермеров, зеленых и христианских семей сохранит контроль над министерствами юстиции и экономики и инноваций;

Социал-демократы возглавят остальные девять министерств.

Ожидается, что обновленная коалиция будет иметь 75 депутатов в Сейме. Переформатирование стало следствием решения социал-демократов прекратить сотрудничество с партией «Заря Нямунаса» и сформировать новое большинство с союзниками.

Напомним, правительство обновляют также в Румынии, где президент Никушор Дан назначил нового премьер-министра после того, как независимый кандидат Эуджен Томак отказался от формирования кабинета министров. Главой правительства стал Адриан Вештя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.