В Румынии назначили нового премьера на фоне политического кризиса

Мир
Читати українською
Президент Румынии Никушор Дан назначил Андриана Вештю новым премьером после отказа предыдущего кандидата.
Reuters

Президент Румынии Никушор Дан назначил нового премьер-министра после того, как независимый кандидат Эуджен Томак отказался от формирования правительства. Главой правительства стал Андриан Вештя.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее Томак пытался возглавить правительство технократов, однако не получил необходимой поддержки в парламенте. Законодатели заявляли, что правительство меньшинства будет более стабильным вариантом, чем кабинет технократов без политического большинства.

Новоназначенный премьер Андриан Вештя является председателем окружного совета центральнорумынского уезда Брашов.

Стоит отметить, что президент Румынии стремится преодолеть политический кризис, который уже повлиял на экономическую ситуацию в стране и создал риски для доступа к средствам Европейского Союза, а также вызвал падение национальной валюты до рекордно низкого уровня.

У Вешти есть 10 дней, чтобы сформировать новое правительство и получить вотум доверия парламента.

Напомним, в мае парламент Румынии поддержал вотум недоверия и отправил в отставку правительство Илие Боложана, представляющее Национал-либеральную партию.

После этого в стране углубился политический кризис, поскольку распад правительства разрушил существующую коалицию и поставил под вопрос способность партий оперативно создать новое стабильное проевропейское большинство.

На фоне этих событий в начале июня президент назначил новым премьер-министром Эуджена Томака – действующего евродепутата и советника главы государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Румуния Кризис Премьер-министр Политики
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Румынии назначили нового премьера на фоне политического кризиса
Россияне обстреляли автомобили в пригороде Запорожья, ранены гражданские
В Польше на участке врача нашли останки 32 детей
В Иране рассказали детали будущего соглашения со США
ВСУ поразили командный пункт в Брянской области и военные объекты россиян на ВОТ
МИД Украины отреагировало на операцию Британии против теневого флота рф
Стало известно, сколько ракет и дронов запустила рф за неделю по Украине
Поддержка власти в россии падает: Зеленский раскрыл кремлевские отчеты
В СБУ раскрыли детали поражения нефтебазы росрезерва «Темп» в Ярославской области
В Албании планируют арест 20 людей, связанных с проектом курорта зятя Трампа
Больше новостей