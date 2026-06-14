В Румынии назначили нового премьера на фоне политического кризиса

Президент Румынии Никушор Дан назначил нового премьер-министра после того, как независимый кандидат Эуджен Томак отказался от формирования правительства. Главой правительства стал Андриан Вештя.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее Томак пытался возглавить правительство технократов, однако не получил необходимой поддержки в парламенте. Законодатели заявляли, что правительство меньшинства будет более стабильным вариантом, чем кабинет технократов без политического большинства.

Новоназначенный премьер Андриан Вештя является председателем окружного совета центральнорумынского уезда Брашов.

Стоит отметить, что президент Румынии стремится преодолеть политический кризис, который уже повлиял на экономическую ситуацию в стране и создал риски для доступа к средствам Европейского Союза, а также вызвал падение национальной валюты до рекордно низкого уровня.

У Вешти есть 10 дней, чтобы сформировать новое правительство и получить вотум доверия парламента.

Напомним, в мае парламент Румынии поддержал вотум недоверия и отправил в отставку правительство Илие Боложана, представляющее Национал-либеральную партию.

После этого в стране углубился политический кризис, поскольку распад правительства разрушил существующую коалицию и поставил под вопрос способность партий оперативно создать новое стабильное проевропейское большинство.

На фоне этих событий в начале июня президент назначил новым премьер-министром Эуджена Томака – действующего евродепутата и советника главы государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.