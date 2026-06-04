Литва хочет разместить ядерное оружие США в стране, продолжаются обсуждения

В Минобороны Литвы заявили, что действительно ведут переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно размещения ядерного оружия на территории балтийской страны.

Об этом 4 июня сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас, пишет LRT.

Эти переговоры проходят на фоне сокращения конвенциональных военных возможностей Вашингтона в Европе, что вызывает обеспокоенность относительно снижения уровня сдерживания на восточном фланге НАТО. Предложение предусматривает увеличение количества американских ядерных боеголовок в ряде европейских стран-членов Альянса.

1 сентября 2025, 19:08 «Ядерный клуб»: сколько боеголовок имеют ядерные страны США пока единственные, кто продолжают сокращать количество ядерных боеголовок в своем арсенале. В то же время россия, Британия, Китай и другие страны ядерного клуба увеличивают свои запасы. Подробнее о количестве боеголовок стран – на инфографике.

Несмотря на то, что Конституция Литвы запрещает размещение оружия массового уничтожения на ее территории, переговоры все же проходят при участии Вильнюса.

«Обсуждения действительно происходят. Я не хочу вдаваться в подробности, поскольку они засекречены, но обсуждения продолжаются, и Литва точно не стоит в стороне», – заявил Каунас.

Тем временем литовский парламент уже обсуждает внесение необходимых изменений в законодательство, так как это обусловлено «современными геополитическими тенденциями».

Президент Гитанас Науседа и спикер Сейма Юозас Олекас тоже публично заявляли о рассмотрении возможности внесения изменений в основной закон.

«Учитывая ситуацию, в которой мы находимся, геополитическую ситуацию и то, что происходит, я считаю, что это определенно стоит сделать», – сказал спикер Сейма Юозас Олекас.

Напомним, недавно в иностранных медиа появилась информация, что США обсуждают возможность размещения дополнительных ядерных вооружений в Европе и привлечения новых стран НАТО к программе ядерного распределения, которая на данный момент охватывает шесть государств.

Тем временем к «ядерному зонтику» Франции хотят присоединиться все больше стран. Накануне к, так называемой, инициативе Франции по более тесному сотрудничеству с европейскими странами в сфере ядерного сдерживания присоединилась Норвегия.

В Польше также заявили, что рассматривают участие в расширенной системе европейского ядерного сдерживания под руководством Франции на фоне растущей угрозы со стороны россии.

А Финляндия сообщила, что планирует смягчить законодательный запрет на ядерное оружие и разрешить его ввоз, транспортировку и хранение на своей территории.

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