«Изменит всё в этой войне»: Федоров анонсировал создание украинской баллистической ракеты

Украина создает собственную баллистическую ракету, которая будет бить по территории россии. Разработка украинской баллистики принципиально кардинально изменит ход войны и статус страны в мире.

Об этом министр обороны Михаил Федоров заявил в интервью телеканалу ТСН.

4 июня 2026, 16:45 Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистики Проект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

По его словам, украинская баллистическая ракета появится и будет наносить удары по россии. Федоров отказался раскрывать детали о нынешнем ходе работ над ракетной программой.

«Украинская баллистика изменит все в этой войне. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига», – заявил он.

Как отмечает министр, на данный момент нет никакой финансовой проблемы касательно разработки украинской баллистики, напомнив, что бюджет на следующий год на создание этого дальнобойного оружия закладывается.

При этом Федоров объяснил, что не хочет завышать ожидания и не хочет подсказывать что-то врагу, лишь напомнив слова президента Украины Владимира Зеленского.

«Я здесь могу только процитировать нашего президента о том, что украинская баллистика – будет, и она будет бить по россии», – добавил министр.

Напомним, Украина разработала дешевую альтернативу ракетам Patriot и провела испытания.

Также компания Fire Point провела испытания элементов будущей противобаллистической системы ПВО Freya.

А на инфографике «Слово и дело» – все, что известно о новой украинской стратегической крылатой ракете Фламинго, разработанной этой компанией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.