Нидерланды передали ВМС современный противоминный корабль

Нидерланды передали еще один противоминный корабль Военно-Морским Силам ВС Украины в рамках Коалиции морских возможностей.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы в Телеграм-канале 15 июня.

Корабль – искатель мин класса Alkmaar, прибыл в хорошем техническом состоянии. Он усилит возможности Украины в противоминной борьбе – поиске, обнаружении и обезвреживании морских мин.

6 мая 2026, 19:13 Морской бой против российского флота: сколько кораблей уничтожено или повреждено Какие российские суда, катера, корабли, фрегаты и тральщики повредила и потопила Украина за годы большой войны – на инфографике.

Тральщик назвали в честь одноименного рейдового корабля, который был потоплен во время выполнения задания, прикрывая побратимов из спецподразделения в 2022 году.

«Во время официальной церемонии имел честь поднять флаг украинского флота на новом искателе «Геническ» в присутствии командующего ВМС Королевства Нидерланды, командующего ВМС Королевства Бельгия, командующих ВМС Румынии, Литвы и Латвии», – заявил командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Также он поблагодарил нидерландский экипаж за службу, заботу о корабле и содержание его в прекрасном состоянии.

«С украинским экипажем он и в дальнейшем будет достойно выполнять задачи и способствовать безопасности в Черном море и, в случае необходимости, за его пределами», – добавил Неижпапа.

После его передачи в составе ВМС уже пять противоминных кораблей.

Ранее Великобритания передала Украине корабли класса Sandown «Черкассы» и «Чернигов», а Бельгия и Нидерланды – корабли класса Alkmaar «Мелитополь» и «Мариуполь».

«Спасибо нашим партнерам. Работаем ради общей победы», – подытожил вице-адмирал.

Напомним, этот корабль Королевство Нидерланды пообещало передать украинским морякам еще в апреле. Также они обещали подготовить для работы на нем украинский экипаж.

Предыдущий корабль типа Alkmaar от Нидерландов наши военные получили еще в октябре прошлого года.

Тем временем в Германии заявили, что выделят 300 миллионов евро в рамках чешской инициативы по обеспечению боеприпасами бойцов Вооруженных сил Украины.

В то же время новый министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что власти страны планируют отказаться от дальнейших поставок вооружения для Украины.

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