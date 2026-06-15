В россии разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3

В россии во время учебно-тренировочного полета разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 после отказа двигателя.

Об этом сообщает ряд российских медиа и Телеграм-каналов.

Авария сверхзвукового ракетоносца Ту-22М3 произошла вблизи города Свирск в Иркутской области.

5 февраля 2026, 18:41 Какую военную авиацию рф потеряла в Крыму за четыре года вторжения На инфографике – сколько истребителей и боевых вертолетов россия потеряла в Крыму и над Черным морем за четыре года большой войны.

По данным очевидцев, самолет резко спикировал в лес, а с борта пытались спастись летчики.

«Люди выпрыгнули из бомбардировщика на парашютах. Затем воздушное судно рухнуло на берегу Ангары», – сообщают очевидцы.

По данным российских медиа, на борту Ту-22М3 находились командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор. По предварительным данным, им удалось спастись. Якобы один из пилотов даже вышел на связь.

Вскоре инцидент прокомментировали и в российском Минобороны. Там подтвердили, что во время планового учебно-тренировочного полета произошла авария бомбардировщика Ту-22М3 при заходе на посадку.

В ведомстве заявили, что экипаж успел катапультироваться, а угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Также там добавили, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

Сейчас на месте происшествия работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил России, которая устанавливает все обстоятельства инцидента, говорится в сообщении.

Напомним, в апреле российские воздушно-космические силы потеряли еще один самолет – истребитель-бомбардировщик Су-34. По данным СМИ, самолет разбился во время боевого вылета в качестве носителя управляемых авиабомб.

Также Министерство обороны рф заявляло о крушении российского военно-транспортного самолета Ан-26 в оккупированном Крыму. Тогда в результате инцидента погибли 29 человек.

Кроме этого стало известно, что бойцы Сил обороны Украины поразили противодиверсионный катер рф «Грачонок» в Каспийском море, пункты управления беспилотниками, ЗРК «Тор-М2», вертолет Ка-27, скопление живой силы и другие объекты врага.

А еще Силы обороны ВС Украины поразили дронами два российских вертолета в Воронежской области.

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