Армения проведет масштабные военные учения с участием США и стран ЕС

В Армении с 17 по 25 июня пройдут ежегодные многонациональные военные учения «Eagle Partner 2026» в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях.

Об этом сообщили в Минобороны Армении.

23 февраля 2026, 12:39 Какие масштабные военные учения состоятся в 2026 году На 2026 год запланировали серию масштабных военных учений с участием государств-членов НАТО. Подробнее – на инфографике.

Как отмечается, в манёврах примут участие подразделения миротворческой бригады Вооружённых сил Армении (около 250 военнослужащих), а также военные из США (58 участников, включая подразделения сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии штата Канзас), Франции (24 военных) и Греции (11 военных).

В ходе учений будут отрабатываться задачи по подготовке и выполнению миротворческих операций.

Целью «Eagle Partner 2026» является повышение совместимости подразделений, участвующих в международных миссиях, обмен лучшими практиками командования и тактической связи, а также укрепление готовности армянских миротворческих сил.

В ведомстве отмечают, что подразделения, готовящиеся к участию в миротворческих операциях, регулярно привлекаются к подобным совместным учениям в странах-партнёрах.

Напомним, недавно Вооружённые силы США совместно с военными Великобритании и других стран НАТО провели масштабные учения по отработке тактики борьбы с беспилотниками вблизи восточного фланга Альянса.

А ранее в странах Балтии и на северо-востоке Европы завершились масштабные военные учения НАТО, в рамках которых союзники отрабатывали оборонительные операции, взаимодействие войск и применение современных боевых технологий вблизи границы с россией.

Также в Турции прошли масштабные международные военные учения EFES-2026, в которых приняли участие представители 45 стран.

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