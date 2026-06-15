НБУ введет в обращение обновленную банкноту 100 гривен с патриотическим лозунгом

Финансы
Читати українською

Национальный банк Украины введет в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен с лозунгом Слава Украине! Героям Слава!
Фото: УНИАН

Национальный банк Украины введет в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен. Главным изменением станет появление на оборотной стороне купюры лозунга «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Копейки теряют актуальность: как менялся вид и номинал украинских денегУкраинские гривны и копейки вошли в обращение в 1996 году, с тех пор банкноты и монеты многократно меняли дизайн и номинал: Сначала в обращение ввели купюры в 200, потом – 500, и в конце концов – 1000 гривен. Затем начали изымать мельчайшие монеты.

Там рассказали, что надпись будет размещена в правой верхней части обратной стороны банкноты. Все остальные элементы дизайна и защиты останутся без изменений и будут соответствовать банкнотам образца 2014 года.

Выдача обновленных купюр начнется с 16 июня через банки, инкассаторские компании и предприятия, занимающиеся обработкой наличных денег. В дальнейшем они будут постепенно попадать в денежное обращение.

«Введение в обращение таких банкнот номиналом в 100 гривен завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты, начатую Национальным банком в августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины», – говорится в заявлении.

Национальный банк Украины введет в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен с лозунгом Слава Украине! Героям Слава!
Фото: bank.gov.uaИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Пресс-служба регулятора также подчеркнула, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты прошлых лет выпуска.

Напомним, в феврале Национальный банк Украины окончательно вывел из наличного обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов. С 2 марта 2026 года они утратили статус платежного средства и были заменены соответствующими монетами.

Также сообщалось, что НБУ выпустил памятные монеты в честь деятелей «Расстрелянного возрождения».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НБУ Банкнота Деньги Национальный банк Украины
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

инфографикаКак «взлетела» стоимость авиатоплива на фоне войны в Иране
НБУ введет в обращение обновленную банкноту 100 гривен с патриотическим лозунгом
От 10 до 170 тысяч грн: Кабмин утвердил новую систему выплат для военных
ЕС официально открыл первый переговорный кластер по вступлению Украины
Трамп заявил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив
Ночная атака рф: на Киевщине пострадали три человека, среди них есть ребенок
В россии разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3
НБУ впервые поднял официальный курс евро выше 52 гривен
В Израиле заявили, что не будут выводить свои войска из Ливана, Сирии и Сектора Газа
ВАКС обязал эксперта установить стоимость авто полицейского из Одесской области
Больше новостей