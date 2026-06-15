НБУ введет в обращение обновленную банкноту 100 гривен с патриотическим лозунгом

Национальный банк Украины введет в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен. Главным изменением станет появление на оборотной стороне купюры лозунга «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

30 июля 2025, 17:14 Копейки теряют актуальность: как менялся вид и номинал украинских денег Украинские гривны и копейки вошли в обращение в 1996 году, с тех пор банкноты и монеты многократно меняли дизайн и номинал: Сначала в обращение ввели купюры в 200, потом – 500, и в конце концов – 1000 гривен. Затем начали изымать мельчайшие монеты.

Там рассказали, что надпись будет размещена в правой верхней части обратной стороны банкноты. Все остальные элементы дизайна и защиты останутся без изменений и будут соответствовать банкнотам образца 2014 года.

Выдача обновленных купюр начнется с 16 июня через банки, инкассаторские компании и предприятия, занимающиеся обработкой наличных денег. В дальнейшем они будут постепенно попадать в денежное обращение.

«Введение в обращение таких банкнот номиналом в 100 гривен завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты, начатую Национальным банком в августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины», – говорится в заявлении.

Пресс-служба регулятора также подчеркнула, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты прошлых лет выпуска.

Напомним, в феврале Национальный банк Украины окончательно вывел из наличного обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов. С 2 марта 2026 года они утратили статус платежного средства и были заменены соответствующими монетами.

Также сообщалось, что НБУ выпустил памятные монеты в честь деятелей «Расстрелянного возрождения».

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