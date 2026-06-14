Сикорский назвал ключевые темы для переговоров Навроцкого с Трампом

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский очертил ключевые темы, которые, по его мнению, президент Кароль Навроцкий должен поднять во время возможного визита в США и переговоров с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает RMF24.

По словам министра, первоочередным вопросом должно стать усиление американского военного присутствия в Польше и на восточном фланге НАТО.

«Если состоится разговор президентов, даже неформальный, то, во-первых, это будет утверждение обещания об увеличении, хотя мы не знаем до какого уровня, американского присутствия в Польше. По нашему мнению, его следует увеличивать там, где оно действительно нужно, то есть на восточном фланге, где существует угроза. Это номер один», – отметил Сикорский.

Вторым вопросом, по его словам, является ситуация вокруг бывшего генерального прокурора Польши Збигнева Зёбро, которого в Варшаве разыскивают в рамках расследования возможных злоупотреблений.

Сикорский заявил, что лицо, о котором идет речь, находится в США и не должно избегать ответственности. Он также выразил надежду, что польский президент поспособствует решению вопроса об аннулировании его визы.

В начале июня стало известно, что Варшава хочет усилить американское присутствие в стране и официально предлагает Пентагону разместить новую постоянную базу войск США в Польше.

Также писали, что президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Пентагона Пита Хегсета после решения остановить отправку американских войск в Польшу.

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