Китай готовит запуск международной цифровой валюты, чтобы составить конкуренцию доллару

Мир
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Китай приближается к запуску системы mBridge для цифрового юаня, которая может уменьшить роль доллара в международных расчетах.
Deutsche Welle

Китай готовится к коммерческому запуску программы цифровой валюты, которая может изменить систему трансграничных финансовых транзакций, уменьшить зависимость от доллара и усилить экономические связи Пекина со странами-партнерами в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

Об этом сообщает Financial Times.

Речь идет о платформе mBridge, которую поддерживают центральные банки материкового Китая, Гонконга, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

По данным источников издания, для управления системой планируется создать отдельную организацию с офисом в Гонконге. Хотя точная дата запуска пока не раскрывается, подготовка к коммерческому использованию находится на завершающей стадии. Ожидается, что комиссии в рамках новой системы составят примерно половину стоимости традиционных международных платежных сервисов.

По словам собеседников FT, mBridge ориентирована прежде всего на малые и средние предприятия, для которых нынешние международные платежные системы являются дорогими и сложными в использовании.

Параллельно Китай усиливает роль юаня в глобальных расчетах. С начала последних геополитических конфликтов выросло использование системы CIPS – альтернативы SWIFT для трансграничных платежей в юанях.

Напомним, 7 июня курс Bitcoin продолжил стремительное падение, достигнув отметки ниже 60 тысяч долларов, что является самым низким показателем с октября 2024 года, еще до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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