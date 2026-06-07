Курс Bitcoin упал до самого низкого уровня с октября 2024 года

Курс Bitcoin продолжает стремительное падение, достигнув отметки ниже 60 тысяч долларов, что является самым низким показателем с октября 2024 года, еще до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

17 апреля 2026, 16:07 От 25 гривен до 17 миллионов: у кого из нардепов больше всего сбережений в крипте Криптовалюта в декларациях народных депутатов. Больше всего криптовалюты у слуги народа Ивана Юнакова. Подробнее о других – на инфографике.

Как отмечается, в субботу, 6 июня, Bitcoin опустился более чем на 7% до $59 101, достигнув самого низкого уровня с октября 2024 года.

«Bitcoin потерял более половины своей стоимости с момента достижения пика более $126 000 в октябре прошлого года, и сейчас стоит меньше, чем когда крипто-сторонник Трамп вернул себе Белый дом», – пишет агентство.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта, также снизилась более чем на 10%. В то же время XRP, Solana и Dogecoin потеряли более 5% стоимости.

Эксперты отмечают, что основными факторами падения стоимости стали: отток средств из биржевых фондов, привязанных к биткоину, усиление геополитической напряженности и обеспокоенность инвесторов относительно дальнейшего роста спроса на криптовалюту.

Аналитики связывают последнее снижение криптовалют с уменьшением интереса к криптовалютным активам. Речь идет о том, что часть инвесторов переориентируется на сектор искусственного интеллекта, который в последнее время стал одним из главных направлений для вложений на технологическом рынке.

Как известно, в феврале курс Bitcoin упал до 60 тысяч долларов, достигнув самого низкого уровня за 16 месяцев, однако в конце торгов криптовалюта немного восстановила позиции.

Напомним, что в последний раз очень резкое падение цены на Bitcoin фиксировали в прошлом году после заявлений США о введении пошлин на иностранные товары.

Стоит отметить, что Украина вошла в ТОП-5 стран с крупнейшими биткоин-резервами за 2025 год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.