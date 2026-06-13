ООН назвала май самым смертоносным месяцем для гражданских в Украине с 2022 года

Общество
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ООН сообщила о резком росте количества жертв среди гражданских в Украине в мае 2026 года. По данным Мониторинговой миссии, это самый высокий показатель с апреля 2022 года.
фото: ГСЧС

В мае 2026 года в Украине зафиксирован самый высокий уровень потерь среди гражданского населения за последние четыре года.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Крупнейшие ракетно-дроновые атаки рф в 2025 годуВ течение 2025 года рекордное количество дронов рф запустила в сентябре – более 800, а ракет – в апреле (70). Подробнее о самых массированных атака за год – на инфографике.

По данным миссии, в прошлом месяце погибли по меньшей мере 274 гражданских лица, еще 1763 получили ранения. Общее количество жертв превысило 2000 человек.

Это самый высокий месячный показатель с апреля 2022 года.

В ООН отмечают, что основной причиной резкого роста потерь стало интенсивное применение россией мощного вооружения в городских районах, в частности ракет и авиабомб. Такие удары неоднократно приводили к массовым жертвам среди гражданских.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль подчеркнула, что уровень насилия существенно вырос по сравнению с предыдущими годами.

В отчете также отмечается, что пострадали не только прифронтовые общины. В разных городами Украины ракетные удары регулярно приводили к гибели и ранениям гражданских вдали от линии фронта.

Напомним, по состоянию на начало июня, по официальным данным, жертвами полномасштабного российского вторжения в Украине стали по меньшей мере 707 детей. Еще более 2548 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.

Ранее также обнародовали статистику, согласно которой по итогам 2025 года количество гражданских жертв в Украине в результате постоянных российских обстрелов и авиабомбардировок увеличилось на 26% по сравнению с предыдущими периодами.

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