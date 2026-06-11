Николай Давидюк принял присягу народного депутата от партии «Голос»

В четверг, 10 июня, в Верховной Раде политолог Николай Давидюк принял присягу народного депутата и вошёл во фракцию «Голос».

Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

Как известно, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Давидюка народным депутатом 9 июня. В Раде он заменил Владимира Цабаля.

Николай Давидюк – известный украинский политолог, политический эксперт, директор аналитического центра «Политика» и писатель.

Он является одним из самых активных комментаторов в украинском информационном пространстве. Его регулярные аналитические комментарии можно услышать в эфирах общенациональных медиа, на радиостанциях и в популярных YouTube-проектах, где он также развивает собственный авторский канал, анализируя события российско-украинской войны и мировую геополитику.

Микола Давидюк является автором нескольких актуальных книг, среди которых бестселлеры «Как работает путинская пропаганда», «Как сделать Украину успешной» и «Политика 2.0». В контексте социологических опросов он часто выступает как привлечённый аналитик, который помогает трактовать динамику общественных настроений и политических трендов.

Напомним, Верховная Рада в среду, 27 мая, со второй попытки поддержала заявление народного депутата от партии «Голос» Владимира Цабаля о досрочном сложении мандата.

Заявление о сложении мандата парламентарий подал ещё в апреле. Впервые Верховная Рада рассматривала этот вопрос 12 мая.

1 июня Центральная избирательная комиссия признала политолога Николая Давидюка избранным народным депутатом Украины от партии «Голос» вместо Владимира Цабаля, который досрочно сложил депутатские полномочия.

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