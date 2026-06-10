ВСУ остановил конфискацию авто экс-начальника Харьковского областного ТЦК

Верховный суд приостановил выполнение решения о гражданской конфискации автомобиля BMW X6 2023 года выпуска, зарегистрированного на родственника бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного ТЦК и СП Артема Требесова.

Такое решение 3 июня принял Кассационный гражданский суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о конфискации активов экс-начальника Харьковского областного ТЦК и СП Требесова. По данным прокурора САП, в течение 2023-2024 годов близкими лицами Требесова приобретены в частную собственность автомобили BMW X6 2023 года выпуска и Toyota Camry Hybrid 2022 года, общей стоимостью 4 850 170 грн. Однако анализом доходов и расходов должностного лица и его семьи установлена ​​невозможность приобретения указанного имущества за счет законных доходов.

Высший антикоррупционный суд иск поддержал и признал необоснованными активами эти два автомобиля и взыскал в бюджет автомобиль Toyota Camry Hybrid, а также стоимость авто BMW X6 в 4,03 млн грн. Апелляционная палата ВАКС это решение поддержала. Поэтому ответчики подали кассационные жалобы и просили приостановить решение о конфискации активов.

«Остановить исполнение решения ВАКС от 9 января 2026 года в части взыскания с (Требесова – ред.) в доход государства Украина стоимости необоснованного актива - автомобиля марки BMW X6 DRIVE 30D M Sport/G6 2023 года выпуска, в размере 4 029 000 грн, до окончания его пересмотра в кассационном порядке», – говорится в решении.

Напомним, прокурор САП подал иск к экс-замначальника Киевского районного ТЦК в Одессе Вадиму Байштану и его матери Галины. По данным прокуратуры, в течение 2022 года он получил в собственность квартиру в жилом комплексе в Одессе и автомобиль HONDA HR-V. Общая стоимость активов составляет около 2,9 млн грн. Однако анализом имущественного положения Байштана и его матери установлена ​​невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов.

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