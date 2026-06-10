Рф активно вербует несовершеннолетних девушек для убийств украинских военных

С начала 2026 года правоохранители зафиксировали шесть случаев умышленных убийств украинских военнослужащих, организованных по заказу российских спецслужб через мессенджеры. Ещё одно такое преступление удалось предотвратить.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

24 марта 2026, 14:57 Готовили резонансные убийства: СБУ задержала киллера ГРУ РФ и его сообщников Служба безопасности Украины ликвидировала киллера российской военной разведки и задержала более 10 участников агентурной группы, которая готовила заказные убийства известных лиц.

По его словам, в последнее время рф меняет методы работы и всё чаще использует несовершеннолетних девушек для совершения особо тяжких преступлений против украинских военнослужащих.

«Лишь с начала 2026 года Национальная полиция зафиксировала шесть фактов умышленных убийств по заказу через мессенджер Telegram, одно из которых удалось предотвратить. Мы видим чётко выстроенную схему, по которой действуют российские кураторы», – отметил Выговский.

По его словам, схема является многоуровневой. Кураторы дают задания находить военных через сайты знакомств, организовывать встречи и проводить с ними досуг. Для реализации преступлений они переводят деньги на аренду жилья, покупку алкоголя и другие расходы, а также передают координаты так называемых «закладок» с метадоном.

«Через Telegram и другие мессенджеры они находят девушек, обещают им лёгкий заработок и полностью координируют их действия дистанционно. В частности, дают задания подыскать на сайтах знакомств военных и предложить провести вместе досуг, а для реализации преступления кураторы отправляют средства на аренду квартир, приобретение алкоголя и другие расходы. И главное – кураторы сообщают девушкам места так называемых закладок, где они получают метадон», – пояснил Выговский.

В Нацполиции подчёркивают, что речь идёт о спланированных убийствах, организованных спецслужбами государства-агрессора руками украинских граждан. Особый цинизм, по словам Выговского, заключается в использовании молодых людей, которые не всегда осознают последствия или рассчитывают на быстрый заработок.

«Хочу подчеркнуть: никакие обещания вознаграждения не освобождают от уголовной ответственности», – сказал Выговский.

Отдельно он обратился к родителям с призывом внимательно следить за онлайн-общением детей, появлением необъяснимых доходов, внезапными поездками и арендой жилья. Военнослужащих же призывают быть максимально осторожными при знакомствах онлайн и сообщать о подозрительных контактах правоохранителям.

Напомним, недавно правоохранители предотвратили и сорвали попытку заказного убийства заместителя главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова.

Также ранее Служба безопасности Украины предотвратила покушение на высокопоставленного должностного лица Военно-Морских Сил ВСУ, которое российские спецслужбы планировали осуществить накануне 9 мая.

А в марте Служба безопасности Украины ликвидировала киллера российской военной разведки и задержала участников агентурно-боевой группы, которая готовила серию резонансных убийств известных лиц в Украине, в частности советника министра обороны и волонтёра Сергея Стерненко.

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