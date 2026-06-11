Радары и ракеты: Франция поможет Украине усилить противовоздушную оборону

Украина и Франция договорились о сотрудничестве, которое поможет усилить украинскую противовоздушную оборону уже в этом году. В частности, речь идет об ускорении закупки радаров и ракет Aster-30.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Телеграм-канале.

«Провел разговор с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. Обсудили приоритеты сотрудничества для усиления украинской ПВО и защиты украинских городов уже в этом году», – написал Федоров.

23 декабря 2024, 17:20 Какими достижениями отметился украинский ОПК за время полномасштабной войны На инфографике – достижения оборонно-промышленного комплекса Украины за время полномасштабной войны.

Он подчеркнул, первоочередно стороны договорились ускорить закупки радаров, которые повышают эффективность обнаружения воздушных угроз украинскими военными. Также речь шла и о ракетном обеспечении.

«Особое внимание уделили ракетам Aster-30 – это один из срочных приоритетов для усиления украинской ПВО», – добавил министр обороны.

Основной приоритет сотрудничества – это как можно более быстрое усиление антибаллистической защиты Украины.

По словам Федорова, стоит задача направлять ресурсы партнеров на решения, которые дают наибольший результат для защиты украинского неба и усиления Сил обороны.

Кроме этого, министры обсудили перспективы локализации производства французского вооружения в Украине и реализацию совместных оборонно-промышленных проектов. Подробности Федоров пока не раскрыл.

«Благодарен Франции за лидерство, последовательную поддержку Украины, готовность работать над решениями, которые усиливают нашу оборону, а также за принципиальную позицию относительно противодействия российскому теневому флоту, который продолжает финансировать войну», – подытожил он.

Ранее мы сообщали, что украинская оборонная компания Fire Point провела первое испытание нового зенитного перехватчика FP-7.x, который рассматривается как значительно более дешевая альтернатива американским ракетам Patriot.

Кроме этого Норвегия заявила, что выделит более 100 миллионов евро на морские дроны для Украины.

Также недавно Украина и Латвия заключили двустороннее соглашение в сфере развития и производства беспилотных систем. Документ подписали президент Владимир Зеленский и новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс во время встречи в Таллинне.

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